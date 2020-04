Mandetta avisa equipe que Bolsonaro procura substituto e que vai ser demitido

Segundo relatos de funcionários, conversa na noite desta terça-feira teve clima de despedida.

Por Ricardo Ribeiro –

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, avisou sua equipe na noite desta terça-feira (15) que o presidente Jair Bolsonaro já procura um nome para o seu lugar e que deve ser demitido ainda nesta semana. A informação foi publicada pela coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a coluna, Mandetta fez uma conversa com integrantes da pasta em clima de despedida, depois da coletiva de imprensa no Palácio do Planalto. Citando relatos de funcionários que participaram da reunião, o jornal revela que Mandetta avisou que combinou de esperar a escolha do substituto e ficar até a exoneração de fato ocorrer.

Alguns membros da equipe chegaram a sugerir que ele pedisse demissão imediatamente, ideia que foi rejeitada pelo ministro. Nos últimos dias, os desentendimentos entre Mandetta e Bolsonaro, que é contra as medidas de isolamento necessárias para o combate à pandemia de coronavírus, tem se tornado mais acirrados e públicos.