Mãe de aluna abusada dentro de escola municipal por funcionário terceirizado pede justiça: ‘Totalmente chocada’

Segundo o relato da mãe, era o primeiro dia de aula da menina no turno da manhã. No ano passado, ela estudava no período da tarde. A mulher soube que a filha foi abusada após a menina contar sobre o crime.

“Ela falou assim: ‘mamãe, o moço hoje me chamou para ir atrás da árvore da escola’. Eu falei :‘por que ele te chamou?’, e ela respondeu: ‘ele me chamou para ir atrás da árvore, mandou eu virar de costas e ele começou a mexer nas minhas partes íntimas’”, contou a mãe.

Conforme a mãe, a criança relatou que estava na escola quando se deu conta de que esqueceu a garrafinha de água no parque. Neste instante, o homem, que atua como apoio escolar há um ano na unidade, ofereceu ajuda para procurar.