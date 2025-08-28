Lula autoriza processo de retaliação contra os EUA 

A medida acontece em resposta ao tarifaço de 50% aos produtos brasileiros colocado em prática no início deste mês após determinação do presidente norte-americano, Donald Trump.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou o Itamaraty a acionar a Camex (Câmara de Comércio Exterior) para iniciar consultas para a aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica contra os Estados Unidos.

Entenda como será o procedimento

Abertura do processo: A Camex acusará o recebimento do pedido do Itamaraty, que, por sua vez, vai comunicará a iniciativa ao governo do presidente Donald Trump.

Base legal: A Lei da Reciprocidade foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula em julho.

Coordenação interministerial: O Itamaraty, sob orientação da Presidência e em conjunto com outros ministérios, notificou a Camex para produzir, em até 30 dias, um relatório técnico analisando se as medidas americanas se enquadram na lei.

Grupo de trabalho: Caso a Camex conclua que há enquadramento, será instalado um grupo específico para sugerir contramedidas econômicas, que podem incluir retaliações no comércio de bens, serviços e propriedade intelectual.

Notificação aos EUA: O Itamaraty já iniciou uma análise preliminar e comunicará oficialmente os Estados Unidos nesta sexta-feira. O aviso abre espaço para que Washington se manifeste, permitindo diálogo e negociação diplomática.

Paralelo internacional: A iniciativa brasileira foi comparada à Seção 301 dos EUA, instrumento legal usado por Washington para investigar práticas comerciais consideradas injustas e autorizar retaliações.

*Com informações da CNN Brasil