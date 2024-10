Adolescente fica ferida em briga de alunas no pátio de escola em Jales 

O caso ocorreu na terça-feira (22). Secretária Estadual de Educação disse que repudia qualquer ato de violência.

Uma adolescente de 14 anos ficou ferida durante uma briga entre alunas no pátio da Escola Estadual Dr Euphly Jales. O caso ocorreu na terça-feira (22.out), em Jales/SP.

No vídeo que circula nas redes sociais é possível ver as duas adolescentes conversando no pátio da escola. Em seguida, uma delas começa a agredir a outra aluna com socos, puxões de cabelo e chutes, até ela cair no chão. Outros estudantes que estavam no local assistem às agressões.

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que repudia qualquer tipo de violência. Assim que soube do ocorrido, a equipe escolar comunicou os responsáveis pelas estudantes. O Conselho Tutelar foi acionado e um boletim de ocorrência registrado. Em seguida, as alunas foram advertidas e, nesta semana, a agressora vai realizar as atividades escolares de forma remota.

