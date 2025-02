Lucas sai em defesa de Zubeldía no São Paulo e afirma: “Não é culpa do treinador, é culpa da gente” 

Camisa 7 do Tricolor lamenta últimos resultados da equipe e dá apoio ao técnico argentino.

Enquanto os canhões da torcida do São Paulo se apontaram para o trabalho de Luis Zubeldía depois da derrota por 2 a 1 para a Ponte Preta, na noite de quarta-feira, no Morumbis, pela penúltima rodada da fase de grupos do Paulistão, o meia Lucas Moura saiu em defesa do técnico.

Na visão do camisa 7, o mau desempenho do São Paulo passa pelos jogadores. Lucas descartou que as pendências financeiras da diretoria com o elenco estejam contribuindo para a má fase, mas cobrou dos atletas uma melhora técnica: “Não tem nada internamente, essas questões de salário serão resolvidas internamente, posso assegurar que não é isso que está interferindo. Nossos jogos foram muito abaixo, não estamos satisfeitos, o que apresentamos hoje não é nosso time, estamos insatisfeitos. Todos os times passam por isso, temos de trabalhar mais, falar menos, correr atrás, sabemos da força que a gente tem.”

“Não é culpa do treinador, é culpa da gente. Não são erros táticos, são erros de qualidade nossa, no último passe, tomada de decisão, eu mesmo errei bastante hoje. A gente pode fazer muito melhor. A parte positiva é que estamos classificados. Se fizermos isso num mata-mata, será fatal. Não tem desespero, mas é ligar o sinal de alerta para a gente chegar bem na fase decisiva.”

Lucas foi questionado sobre o futuro do técnico, que vem numa corda bamba há algumas rodadas. O meio-campista, porém, afirmou que o grupo de jogadores segue acreditando na comissão: “A gente não sente nada (sobre futuro), essa pergunta é para a diretoria, a gente sabe como são as coisas no Brasil. O que podemos falar é que a gente está fechado com o treinador, e o trabalho é bem-feito no dia a dia. O trabalho continua, é ter dedicação no dia a dia, com o grupo fechado. Com certeza a gente quer mudar essa situação. A gente que entra em campo e é responsável por essa situação. A gente quer melhorar, vamos trabalhar para isso. Vamos melhorar.”

Líder do Grupo C com um ponto a mais do que o Novorizontino, o São Paulo entra em campo pela última vez na fase de grupos contra o São Bernardo, fora de casa, domingo, às 18h30. No mesmo horário, o Novorizontino visita o Botafogo-SP. Os dois times serão adversários nas quartas de final.

*Com informações do ge