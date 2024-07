Leilão de Gado em prol da Santa Casa será em setembro

Toda renda será destinada para o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade.

A Comissão Amigos & Voluntários de Votuporanga está nos preparativos para a décima edição do Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga. O evento acontecerá no Sindicato Rural no dia 22 de setembro, reunindo pecuaristas e a comunidade local em um gesto de solidariedade e apoio à saúde.

A Santa Casa de Votuporanga é referência em média e alta complexidades, oferecendo serviços essenciais à população. Com o aumento constante na demanda por atendimentos e a necessidade de manter a qualidade dos serviços, iniciativas como o leilão de gado são fundamentais para a sustentabilidade do Hospital.

A Santa Casa é a única Instituição que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade. Os votuporanguenses correspondem a mais 60% da demanda.

Participação e doações

Todos são convidados a participar do evento, seja fazendo lances nos lotes de gado ou contribuindo de outras formas. As doações podem ser feitas entrando em contato com Rosemir Lopes (Milão), responsável pela Captação de Recursos pelo telefone (17) 99779-9928.

“Estamos aqui para ajudar a comissão no que for necessário. Qualquer contribuição faz a diferença e será bem-vinda. Queremos mobilizar a região”, afirmou Milão.

Importância do Evento

A renda arrecadada será integralmente destinada ao Hospital, para a manutenção dos atendimentos. Este é um momento importante para a comunidade demonstrar seu apoio e compromisso com a saúde de Votuporanga.

O diretor Francisco Pignatari enalteceu o empenho da Comissão Amigos & Voluntários. “Chegamos na décima edição, graças à união e dedicação de cada integrante. É um grupo muito solidário, empenhado e comprometido com nosso Hospital. A cada ano, eles se superam e colaboram significativamente com nossa Instituição”, destacou.

Francisco enfatizou que a renda do leilão retorna para a comunidade. “Revitalizamos a ala F, compramos focos no Centro Cirúrgico e realizamos outros investimentos com o dinheiro que vem destas iniciativas. São recursos utilizados beneficiando nossos pacientes, em que a população se sente prestigiada. Pedimos encarecidamente que colabore com o Leilão, doando animais, móveis e demais que seu coração se alegrar em doar. Sua iniciativa faz a diferença”, finalizou.