Ladrão arromba teto e furta cerca de R$ 400 mil de joalheria em Votuporanga 

Dono perdeu 100% do estoque em ouro. Crime foi descoberto na manhã desta segunda-feira (9) quando os funcionários chegaram para trabalhar.

Um ladrão arrombou o teto e furtou joias avaliadas em R$ 400 mil em uma joalheria localizada na Avenida Brasil, em Votuporanga/SP, na noite de domingo (8.mar). A reportagem apurou que o dono perdeu 100% do estoque em ouro, além do dinheiro que estava em uma gaveta.

De acordo com o apurado, o crime foi descoberto na manhã desta segunda-feira (9) quando os funcionários chegaram para trabalhar e encontraram um rombo no teto do comércio.

Ainda segundo o apurado, o ladrão teria quebrado o gesso do teto e acessado o interior da loja com cordas. Após invadir o local, o criminoso levou aproximadamente R$ 400 mil em joias, entre anéis, correntes, brincos e pingentes.

Até o fechamento desta reportagem, ninguém havia sido preso. O caso segue sob investigação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG).