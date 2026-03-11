Unifev promove palestra sobre saúde renal e nutrição no trabalho

Evento integra as ações da Instituição ao Dia Mundial do Rim, celebrado neste ano em 12 de março, e foi organizado pelos cursos de Medicina e Nutrição em parceria com o setor de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas.
Colaboradores da Unifev participaram de duas palestras realizadas na manhã da última segunda-feira (9.mar), às 8h30, no auditório da Cidade Universitária, e às 9h30, no auditório do Câmpus Centro, com o tema “Saúde Renal e Nutrição no Trabalho”.
Celebrado anualmente na segunda quinta-feira de março que, neste ano, ocorre no dia 12, o Dia Mundial do Rim destaca a importância de manter os rins saudáveis para prevenir doenças crônicas.
As atividades foram conduzidas por profissionais da Unidade de Diálise de Votuporanga: Vitória Cardoso de Freitas, enfermeira clínica; Yeda Nunes, nutricionista; e Ane Garcia, assistente social. A ação também contou com a organização da coordenadora do curso de Nutrição da Unifev, Profa. Ma. Vanessa de Castro, e das docentes da graduação Profa. Dra. Letícia Barufi Fernandes e Profa. Dra. Lidiane Telini.
Segundo a coordenadora, o objetivo foi conscientizar sobre a prevenção de doenças renais. “Foi um momento importante para fornecer informações sobre hidratação, alimentação equilibrada e prevenção, com orientações que contribuem para o cuidado com a saúde também no ambiente profissional”, destacou.
Para a Profa. Ma. Marinês Ralho, do setor de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, a atividade reforça o compromisso da Unifev com a saúde de seus colaboradores. “Foram informações úteis sobre a saúde renal, que contribuem para a adoção de um estilo de vida mais saudável e que também podem ser compartilhadas com familiares e amigos”, concluiu.