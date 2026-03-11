Unifev promove palestra sobre saúde renal e nutrição no trabalho

Evento integra as ações da Instituição ao Dia Mundial do Rim, celebrado neste ano em 12 de março, e foi organizado pelos cursos de Medicina e Nutrição em parceria com o setor de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas.

Colaboradores da Unifev participaram de duas palestras realizadas na manhã da última segunda-feira (9.mar), às 8h30, no auditório da Cidade Universitária, e às 9h30, no auditório do Câmpus Centro, com o tema “Saúde Renal e Nutrição no Trabalho”.