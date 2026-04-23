Jurista e escritor rio-pretense lança obra que analisa direitos humanos na perspectiva do Sul Global

Noite de autógrafos será realizada no dia 28 de abril, a partir das 19h, na 22ª Subseção da OAB Rio Preto

São José do Rio Preto – Abril de 2026 – O jurista Durval de Noronha Goyos Jr. lança no dia 28 deste mês, o livro “O Regime Internacional dos Direitos Humanos e o Sul Global”, que propõe uma leitura crítica e multidisciplinar sobre a construção, a aplicação e as contradições do regime internacional dos direitos humanos, questionando a hegemonia das narrativas ocidentais que dominam o debate contemporâneo sobre o tema. Com longa e rica atuação profissional na área, Noronha parte de sua experiência no Direito Internacional para analisar como o discurso dos direitos humanos, ao longo do tempo, foi transformado em ferramenta de poder político, econômico e cultural. Transformou-se assim o tema em mecanismo de dominação, utilizado para legitimar práticas imperialistas, racistas e neocoloniais, em detrimento dos justos valores humanitários, culturas e sistemas sociais dos países do Sul Global.

Com renda integral à Comissão de Direitos Humanos da OAB Rio Preto, os livros estarão à venda por R$ 80,00, no auditório da OAB, a partir das 19 horas.

O evento contará com a participação da professora Dra. Carol Proner, da Faculdade de Direito da UFRJ, diretora do programa de direitos humanos da Universidade Pablo de Olavide (Espanha) e integrante da Comissão de Ética Pública da Presidência da República do Brasil, autora de várias obras sobre direitos humanos, direito internacional e direito comparado. Participará também o professor Dr. Marcos Cordeiro Pires, livre-docente pela UNESP em economia e política (Marília), docente do Instituto San Tiago Dantas (São Paulo) – pós-graduação em Relações Internacionais. Ele é ainda dirigente do Instituto Confúcio na UNESP e colunista do jornal China Daily.

A obra discute as tensões entre direitos individuais e direitos coletivos, entre formalismo jurídico e justiça social, entre assistencialismo e a verdadeira promoção humana. Ao mesmo tempo, reafirma a importância dos direitos humanos como instrumento essencial para evitar a barbárie, a opressão, a discriminação e a violência, além de promover justiça, soberania, autodeterminação dos povos e convivência pacífica entre nações. Em abordagem multidisciplinar, o livro articula filosofia, história, Direito, economia, sociologia e relações internacionais. Noronha percorre desde a filosofia confuciana e o pensamento marxista até o desenvolvimento do Direito humanitário no Ocidente; as guerras imperialistas; a Carta da ONU; o Direito da guerra; o Tribunal Penal Internacional e conflitos contemporâneos, como a questão palestina, situando os direitos humanos no âmbito da disputa entre a hegemonia imperial e as demandas do Sul Global.

“O Regime Internacional dos Direitos Humanos e o Sul Global” contribui para o debate acadêmico, jurídico e político ao propor uma reflexão crítica que não nega a universalidade dos direitos humanos, mas questiona sua apropriação ideológica por forças imperialistas e defende uma compreensão plural, histórica e contextualizada, alinhada às realidades sociais, culturais e econômicas dos povos periféricos. No prefácio, escreveu a jurista Carol Proner: ‘…com a experiência prática, tendo atuado nos maiores casos de Direito e comércio internacional do Brasil, e a astúcia da linguística e do conhecimento multicultural, Noronha aborda as assimetrias acumuladas nos arranjos internacionais, com ênfase nos grandes eventos da história, e na incapacidade dos Estados de promoverem a paz e a segurança internacionais diante da imposição do poder que ultrapassa limites surpreendentes”.

Após o lançamento em São José do Rio Preto, a obra também será apresentada no dia 21 de maio, em São Paulo, no Auditório Ruy Barbosa Nogueira (Sala Ruy Barbosa), localizado no 2º andar do Prédio Histórico da Faculdade de Direito da USP (Largo São Francisco, 95 – Centro). Nesta ocasião, o valor integral arrecadado com a venda dos livros será destinado ao povo cubano, ampliando o caráter social e internacional da iniciativa.

COMENTÁRIOS CRÍTICOS A “O REGIME INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS E O SUL GLOBAL”, DE DURVAL DE NORONHA GOYOS JR.

“Noronha extricou e liberou a definição de direitos humanos do monopólio do Ocidente e apresentou a maneira em que o tema é percebido na filosofia de Confúcio, na sabedoria de Amartya Sen, nos conceitos islâmicos e na doutrina marxista, avançando para além da filosofia ocidental e da Carta das Nações Unidas. Ele demonstra em seu trabalho a flagrante hipocrisia e a duplicidade do Ocidente, num documento importante neste momento de cruel violação dos direitos humanos como decorrência do genocídio praticado por Israel e da guerra dos EUA contra o Irã”, Embaixador R. Vishwanathan, ex-embaixador da Índia na Argentina, Venezuela e cônsul-geral em São Paulo. Ex-chefe secção das Américas.

“Quem conhece a vastíssima produção científica e literária do Prof. Noronha, sabe bem quais são as suas características distintivas: prosa elegante, profundo conhecimento das dimensões internacionais do direito, apaixonada defesa dos ideais de democracia e igualdade, além de aguda sensibilidade no confronto das diferenças culturais. Trata-se de um livro tempestivo, dedicado aos fundamentos do direito humanitário internacional. Na obra, o Autor examina se as visões etnocêntricas sobre os direitos humanos, afirmada por décadas pelo norte global se revela falida. Ao mesmo tempo, tem o mérito de demonstrar que o humanismo permanece a expressão mais significativa de uma sociedade mais justa”, Professor Doutor Giuseppe Bellantuono, da Faculdade de Direito da Universidade de Trento, Itália.

“O livro do Dr. Noronha não é uma complacente revisão superficial do regime internacional dos direitos humanos. Ele configura, antes de tudo, uma denúncia documentada e apaixonada de sua crise terminal. O que torna a obra única é a sua vertente construtiva. O Autor não abandona os direitos humanos, mas os descoloniza. Ele recupera os valores do Sul Global, expressos no protagonismo dos BRICS, da resistência cubana ao bloqueio, da dignidade do povo palestino face ao sionismo e da visão chinesa de promoção dos direitos à vida, à educação, à saúde e da felicidade coletiva”, Embaixador de Cuba (no Japão e Cônsul-geral em São Paulo, Brasil), professor da Universidad La Habana, Pedro Monzon Barata.

“Em sua obra, que assume uma importância fundamental na profunda crise por que passa o direito internacional, o Dr. Noronha propõe uma análise crítica e inovadora do sistema humanitário contemporâneo, afastando-se do etnocentrismo europeu, trazendo à tona evidências de que o Direito é um tema recorrente na História de diversas civilizações, e não um monopólio dos países ocidentais. Para tanto, o Autor utiliza sua vasta experiência como jurista e humanista para examinar o tema dos Direitos Humanos e do direito Internacional, sob a perspectiva do Sul Global”, Prof. Dr. Marcos Cordeiro Pires, de política e economia na UNESP e de pós-graduação da San Thiago Dantas. Colunista do China Daily, Beijing.

“A reflexão de Noronha, ao apontar a enorme distância entre a normatividade proclamada e a realidade internacional, situa-se precisamente no plano da insuficiência das garantias do direito humanitário. O Autor percorre distintas tradições – oriental, marxista e ocidental – para demonstrar existir convergência mínima em torno da proteção da pessoa contra a barbárie, a opressão e a desumanização, tudo a revelar a fundamental importância da questão. Tal convergência situa a dignidade humana como eixo axiológico apto a transitar entre culturas jurídicas diversas”, Prof. Dr. Wagner Balera, titular de Direitos Humanos na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

“Há leituras que nascem essenciais para a compreensão de uma realidade cada vez mais complexa. É o caso de O Regime Internacional dos Direitos Humanos e o Sul Global, do Professor Noronha. A obra expõe a oposição entre uma visão ocidental e imperialista dos direitos humanos e uma perspectiva oriunda do Sul Global, que desponta como defensor de uma ordem multilateral mais equilibrada, baseada na soberania e na cooperação”, Adib Muanis Jr., escritor e jornalista.

“Os ensinamentos do Dr. Noronha em vários livros e publicações acadêmicas têm sido, há muitos anos, não apenas prolíficos e incisivos, mas um amplo guia sobre o ambiente jurídico, assim como a respeito dos tratados e convenções internacionais em processo de negociação. Noronha continua a seu uma águia jurídica e um astuto acadêmico legal, mas também um ativista social que influencia as relações multilaterais e regionais. Os seus escritos sobre o MERCOSUL, A ONU, a SADC e a OMC, dentre outros, proporcionam um útil e indispensável guia para o reposicionamento da cooperação Sul-Sul. Ao navegar os perigos da unipolaridade perigosa, o seu trabalho adquire uma dimensão imensamente notável. O mundo fará bem ao levar em consideração suas ponderações na desconstrução da unipolaridade das relações econômicas globais presente no atual discurso diplomático”, Embaixador Mbulelo Rakwena, da República da África do Sul (Ilhas Maurício e Brasil).

“A obra do Dr. Noronha, para além de ser um alentado tratado sobre as relações internacionais, por sua abrangência, erudição, análise crítica e propositiva sobre os Direitos Humanos Igualitários na cena internacional, merecerá ser incorporada à leitura de todos os lutadores por um mundo mais justo e pacífico. O seu livro discorre sobre a evolução do regime jurídico humanitário numa sociedade hegemonicamente capitalista, onde o direito não é respeitado, mas sim espezinhado pela ganância insaciável do capital em busca de mais lucros e de sua vã continuidade. O livro de Noronha cumpre o papel de toda obra de cunho político e social: o de ser um instrumento de registro e análise histórica e também um guia para a ação”, Dr. Ronald de Freitas, advogado e escritor. Membro do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil (PCdoB).

Sobre o autor:

Durval de Noronha Goyos Jr. é advogado (Brasil, Inglaterra e Portugal), jurista, professor e árbitro internacional. Tem vasta bibliografia e ampla experiência como assessor de países em desenvolvimento em questões multilaterais.

Serviço:

“O Regime Internacional dos Direitos Humanos e o Sul Global” – Durval de Noronha Goyos Jr.

Editora Observador Legal

R$ 80,00

Lançamento: dia 28 de abril, terça-feira, das 19h às 21h

OAB Rio Preto – Av. Brigadeiro Faria Lima, 5853 – Vila São José