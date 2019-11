Jovem reclama nas redes sociais falta de iluminação perto do “Shopping”

J.P. relatou no grupo “Reclame Votuporanga 2.0” que trabalha na Vickstar: “Saio do trabalho às 21h20 e vou todos os dias a pé, não ando muito, pois moro perto do meu trabalho, umas 5 ou 6 quadras, infelizmente tenho que passar por aquela maldita rua escura em frente ao Shopping (que eu já nem sei mais se aquilo realmente é um Shopping), enfim já é a segunda vez em apenas um mês que homens porcos, nojentos me param de moto nesse trajeto que eu faço do serviço até em casa a noite e me assediam ‘quer carona?’, ‘sozinha por aqui?’, ‘linda’ e os comentários são daí pra pior. Por incrível que pareça, todas as vezes isso acontece naquela rua, que além de ser escura (exatamente sem nenhuma iluminação!), tem uma construção abandonada e a maior parte do local tem mato alto. E hoje não foi diferente, pela segunda vez, um homem me seguiu e me parou pra falar as b…. que esses homens falam”, reclama.

“Agora, gostaria de fazer uma pergunta a Prefeitura de Votuporanga: quanto tempo ainda vai demorar para colocarem, pelo menos um poste de luz naquela rua? Eu de verdade, gostaria muito de saber, pois tenho certeza que eu não sou a única mulher aqui dessa cidade que passa por isso ou já passou por isso naquela rua e muito menos a única que está reclamando disso. Vocês estão esperando o que? Alguma mulher sumir? Alguma ser estuprada ali naquela construção velha e abandonada que nem terminaram? Para depois vocês ficarem se lamentando, postando em redes sociais que está desaparecida? É isso que vocês estão esperando? Já não aguento mais essa patifaria, da mesma forma que não aguento esses homens imundos! Tenho a certeza que nesse post estou falando por mim e por muitas mulheres dessa cidade. Tomem providências, não custa colocar um poste de luz ali naquela rua”, cobra J.P..