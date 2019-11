TEATRO – Espetáculo “Ao Cais do Valongo” atraca dias 09 e 10 de Novembro em Votuporanga

O projeto Plataforma visa fomentar o resgate histórico, evidenciando a história do Cais do Valongo, situado na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro.

Da Redação

O Cais é o vestígio material, do mais importante porto de entrada de escravos vindo do continente africano para o Brasil. Construído no começo século XIX, onde já funcionava um local de desembarque desde o século XVIII, esse Cais funcionou ativamente até 1831. Através do espetáculo Ao Cais do Valongo que tem como base uma pesquisa histórica-social brasileira da migração forçada de africanos na travessia atlântica com seus percalços, o multiculturalismo bem como a violação dos direitos humanos no processo de escravização no Brasil pela qual, mesmo nos dias atuais, os seus frutos são colhidos em cenas diárias do Brasil à fora. Texto e direção de Fábio Lemos – Cia Oro Pro Nobis de Belo Horizonte/MG.

O espetáculo parte do Porto de Luanda, capital Portuguesa de Angola, 1811. A nau Esperança está prestes a zarpar rumo ao Cais do Valongo, Rio de Janeiro. A bordo, ao comando do capitão Félix e demais intermediários como o marinheiro mestre Domingos e o padre Leão; Imaan, Issa, Jahari, Mandara e Zaila são capturados e vendidos para fins de alimentar o trato mercantil de escravos no Brasil oitocentista. O projeto Plataforma irá relembrar o passado, evidenciar no presente, e projetar no futuro à real valorização das nossas raízes brasileiras através de cenas que irão emocionar o público de Votuporanga e região com e espetáculo “Ao Cais do Valongo”.

Público Alvo:

– Fomentar para apreciação do espetáculo toda população de Votuporanga e região. Em destaque, a população negra filhos diretos dessa história, estudantes, professores, artistas e apreciadores das artes cênicas.

– O Espetáculo gratuito da Cia Oro Pro Nóbis, Ao Cais do Valongo, será realizado no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” situado na Av. dos Bancários, 3.299, Jardim Alvorada, Votuporanga/SP. Capacidade para comportar 373 pessoas. Apresentação no dia 9 e 10 de Novembro às 20h com uma sessão por dia.

– Todas as atividades e o espetáculo são gratuitos – classificação 12 anos.

– Workshop gratuito para toda população de Votuporanga e região será realizado no Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” (CIT) situado na Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3.112, Jardim Alvorada, Votuporanga/SP.

– Dois workshops no dia 9 de Novembro de 15h:30 às 17h:30, com duração de uma hora cada. Executadas no espaço de oficinas educativas (Iniciação teatral e Improvisação e Jogos teatrais) para até 30 participantes.

– Dois workshops no dia 10 de Novembro de 15h:30 às 17h:30, com duração de uma hora cada. Executada no espaço de oficinas educativas (Dramaturgia) para até 30 participantes (15h:30 às 16h:30) e no cinema cultural do Parque da Cultura (Figurino) com capacidade para 70 pessoas (16h:30 às 17h:30).

Resultando em crescimento dos profissionais locais e valorização da cidade de Votuporanga que tem toda estrutura para eventos culturais.