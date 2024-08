Jovem morre em acidente na Vicinal Pedro Floriano em Urânia 

João Rafael Tagliari Lopes, de 25 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Caso é investigado.

O jovem João Rafael Tagliari Lopes, de 25 anos, perdeu a vida após colidir contra uma árvore no acostamento da Vicinal Pedro Floriano, em Urânia/SP, na madrugada deste domingo (11.ago).

De acordo com o apurado, o acidente foi descoberto por André, uma testemunha que retornava do trabalho e se deparou com os fatos no km 6. Imediatamente, ele acionou a Polícia Militar e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

No local, foi constatado que João Rafael estava preso nas ferragens de seu veículo, uma VW/Saveiro. Os bombeiros trabalharam para retirar o jovem do carro e iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), mas infelizmente, sem sucesso. O óbito foi confirmado ainda no local pelo médico do SAMU.

As circunstâncias que levaram o jovem a colidir contra a árvore ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil.