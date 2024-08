Murilo é expulso e desfalca o Palmeiras contra o São Paulo 

Zagueiro recebeu dois cartões amarelos contra o Flamengo e é baixa em clássico, dentro de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras não terá Murilo para enfrentar o São Paulo, no próximo domingo, às 16h, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

O zagueiro foi expulso após receber dois cartões amarelo no duelo contra o Flamengo, neste domingo, no Maracanã. Diante do Botafogo, na quarta-feira, às 21h30, pela Conmebol Libertadores, ele deve ser titular.

Para o clássico contra o São Paulo, porém, Abel Ferreira terá que modificar a equipe. Ele vem atuando com três zagueiros, e caso queira manter essa opção, o reserva imediato é o garoto Naves.

Apesar de perder Murilo para o Choque-Rei, o Palmeiras pode ter retornos importantes para esse confronto. Mayke e Felipe Anderson, com problemas menos graves, devem estar de volta.

A esperança também é de Estêvão estar à disposição. O atacante está em fase de transição física e pode ser a grande surpresa nesta semana.

Com o empate com o Flamengo, neste domingo, o Palmeiras foi aos 38 pontos e diminui para cinco pontos a distância para o líder Botafogo.

*Com informações do ge