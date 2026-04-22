Jovem morre após colisão traseira em rodovia da região

A motocicleta pilotada pela vítima bateu na traseira de um Hyundai/HB20 na Rodovia Dr. Euphly Jalles (SP-563), entre Marinópolis/SP e Aparecida d’Oeste/SP.
O motociclista Marcelo Henrique Borges Zacarin, de 24 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (21.abr), no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, em decorrência de ferimentos sofridos em acidente na noite de domingo (19), na Rodovia Dr. Euphly Jalles (SP-563), próximo de Marinópolis/SP.
Segundo informações da polícia, a colisão ocorreu por volta das 18h30, na altura do quilômetro 310. Os dois veículos seguiam no mesmo sentido, de Marinópolis a Aparecida d’Oeste/SP.
Ainda segundo o apurado, um veículo Hyundai/HB20, de cor branca, conduzido por uma mulher, trafegava à frente quando foi atingido na traseira por uma motocicleta Kawasaki/Z800, verde, pilotada por Marcelo Henrique Borges Zacarin.
O motociclista foi encontrado inconsciente no local pela Polícia Militar e foi levado até a Santa Casa de Jales/SP, de onde foi posteriormente transferido para o Hospital de Base, onde morreu em decorrência dos ferimentos.
A condutora do carro realizou o teste do bafômetro, que não apontou ingestão de álcool.
A Polícia Civil requisitou perícia técnica no local para esclarecer as circunstâncias da colisão.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia de Polícia de Jales e segue sob investigação.