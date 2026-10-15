Jovem fica ferido após capotar veículo na Rodovia Euclides da Cunha 

Motorista, morador de Fernandópolis, sofreu escoriações leves e foi encaminhado à Santa Casa de Votuporanga/SP após perder o controle da direção próximo ao trevo de Valentim Gentil.

Um jovem morador de Fernandópolis/SP ficou ferido após um acidente registrado por volta do meio-dia desta quinta-feira (15.out), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), entre Votuporanga/SP e Valentim Gentil/SP, nas proximidades do trevo de acesso ao município valentim-gentilense.

Segundo informações apuradas no local, o motorista conduzia um veículo GM/Corsa quando perdeu o controle da direção. O automóvel saiu da pista e capotou, parando às margens da rodovia.

Com a força do impacto, o carro ficou completamente destruído, chamando a atenção de motoristas que passavam pelo trecho no momento da ocorrência.

Equipes de resgate foram acionadas para prestar atendimento à vítima. O jovem sofreu escoriações leves e recebeu os primeiros socorros de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Em seguida, ele foi encaminhado à Santa Casa de Votuporanga para avaliação médica. Apesar dos danos severos registrados no veículo, o motorista estava consciente e orientado durante o atendimento.

As circunstâncias que provocaram a perda de controle da direção não foram informadas. As causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.