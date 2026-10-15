Prefeitura diz que “TeleUPA” não tem relação com a rede pública de saúde 

A Administração Municipal afirma que o serviço privado “TeleUPA”, divulgado nas redes sociais, não possui qualquer relação com a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a Secretaria Municipal da Saúde ou a Prefeitura de Votuporanga. O serviço foi divulgado em um vídeo gravado em frente à UPA e oferecia consultas por R$ 29,90.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, esclarece que o serviço denominado “TeleUPA”, divulgado e comercializado por meio de vídeo nas redes sociais, não possui qualquer vínculo com a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Votuporanga, com a Secretaria Municipal da Saúde ou com a Prefeitura.

No vídeo, gravado em frente à unidade pública de saúde, a responsável pela divulgação apresenta o serviço privado como uma alternativa ao atendimento presencial na UPA, utilizando expressões como “agora em Votuporanga nós temos a TeleUPA” e anunciando consultas médicas pelo valor de R$ 29,90.

Diante disso, a Administração Municipal considera necessário esclarecer que a divulgação mencionada não representa um anúncio oficial, uma parceria, um credenciamento ou qualquer forma de associação do serviço privado comercializado com a rede pública municipal de saúde.

A Prefeitura também esclarece que não participa da oferta, comercialização ou prestação do serviço privado divulgado, nem possui responsabilidade sobre seu funcionamento, seus valores ou os atendimentos oferecidos.

A Secretaria Municipal da Saúde adotará as providências cabíveis para formalizar o registro dos fatos e resguardar os direitos e interesses do Município, inclusive para apuração de eventuais implicações decorrentes da forma como o serviço privado foi relacionado com o atendimento público.

A Prefeitura orienta a população a consultar os canais oficiais do Município para obter informações sobre os serviços públicos de saúde disponíveis em Votuporanga.

A Secretaria Municipal da Saúde mantém o compromisso de avaliar continuamente inovações e novas soluções que possam contribuir para a modernização dos serviços públicos de saúde, sempre com planejamento, critérios técnicos e foco no interesse público e na qualidade do atendimento à população.