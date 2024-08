Jovem de 21 anos é preso com 34 tijolos de maconha em Catanduva 

A droga foi apreendida na residência do suspeito, de 21 anos, no bairro Jardim Paraíso.

Um jovem de 21 anos foi preso por tráfico de drogas na última quarta-feira (31.jul), no bairro Jardim Paraíso, em Catanduva/SP. Com ele, a Polícia Militar apreendeu 34 tijolos de maconha.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito vendia drogas em sua residência. No local, os PMs do 30° Batalhão da Polícia Militar do Interior apreenderam os 34 tijolos de maconha, porções de crack, dinheiro, uma máquina de cartão e uma balança de precisão.

O indivíduo foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.