Convenção deve oficializar candidatura de Hery Kattwinkel à Prefeitura 

Ato ocorre neste domingo (4), às 10h, no auditório da ACV. O pré-candidato ainda não anunciou que será o vice; 48 pré-candidatos a vereador também serão anunciados.

O pré-candidato Hery Kattwinkel (Avante) deve ter candidatura à Prefeitura de Votuporanga/SP confirmada neste domingo (4.ago), às 10h, durante a convenção partidária que será realizada no auditório da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), na presença de correligionários, apoiadores e lideranças políticas.

Último pré-candidato a efetivar o ato, Hery Kattwinkel, que conta com o apoio declarado das legendas: Democrata Cristão, Mobiliza, Partido da Mulher Brasileira e o Solidariedade, ainda não anunciou quem será o indicado para a função de vice na chapa.

A convenção deste domingo também servirá para o anúncio oficial dos 48 pré-candidatos a vereador nas eleições de 6 de outubro.

Já conhecido no círculo político e social votuporanguense, Hery Kattwinkel é advogado e ex-vereador, na Legislatura 2017/2020. Essa também não é a primeira vez que concorre ao cargo do Executivo, no pleito de 2020, ele obteve 15.030 votos, ou seja, 36,1% dos votos válidos. Já no ano de 2022, Hery Kattwinkel se candidatou a deputado estadual pelo Solidariedade, mas não se elegeu e, atualmente, é suplente.

A Associação Comercial de Votuporanga fica na Rua Mato Grosso, 3531, no bairro Santa Eliza.