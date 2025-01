Adolescente apreendido suspeito de tentar assaltar banco disse à polícia que planejava crime há 1 ano 

Caso ocorreu na manhã de terça-feira (7), no centro de Votuporanga. Com a chegada da Polícia Militar, os ladrões usaram dois clientes de ‘escudo’. Adolescente ameaçou o gerente ao colocar o cano da arma na boca dele para que abrisse o cofre no banco.

O adolescente de 16 anos apreendido suspeito de tentar assaltar uma agência bancária disse à polícia que planejava o crime há um ano em Votuporanga/SP. O caso ocorreu na manhã de terça-feira (7.jan), na Rua Amazonas, centro da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, o adolescente planejava o assalto em Meridiano/SP, uma cidade há 25 quilômetros de distância de Votuporanga. Ele e o comparsa, de 18 anos, entregaram um bilhete para o gerente do banco anunciando o crime.

Os dois estavam armados com um revólver e tinham conhecimento de que o cofre do banco havia sido abastecido com grande quantidade de dinheiro, devido ao dia do pagamento. Durante o crime, eles renderam o segurança e o obrigaram a entregar a arma.

O adolescente, ainda conforme o registro policial, ameaçou o gerente ao colocar o cano da arma na boca dele para que abrisse o cofre no banco. Contudo, o gerente informou a ele que não tinha a senha.

Além do vigilante, sete pessoas foram feitas reféns: três funcionários do banco e quatro clientes. Alguns, inclusive, tiveram os pulsos amarrados com “enforca gato”. Um vídeo feito no local mostra o momento em que as vítimas foram resgatadas pela polícia.

Com a chegada da Polícia Militar, os ladrões usaram dois clientes de “escudo” e passaram a exigir os celulares e coletes à prova de bala. Uma mulher feita refém contou à reportagem que estava no local para sacar a aposentadoria, quando os bandidos chegaram.

O bilhete foi apreendido pela polícia, junto com os revólveres, munições e dinheiro. A área foi isolada. Ninguém ficou ferido e o dinheiro não foi roubado. O trânsito no local ficou totalmente bloqueado, mas foi liberado após duas horas.

O Itaú Unibanco informou que o banco está prestando todo o apoio aos colaboradores e clientes que estavam no local no momento da ocorrência e colaborando ativamente com as autoridades policiais nas investigações.

*Com informações do g1

