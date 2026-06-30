Copa do Mundo 2026: Brasil vira para cima do Japão e vai às oitavas de final 

Casemiro e Gabriel Martinelli marcam no segundo tempo depois de Sano abrir o placar. Seleção espera vencedor de Noruega e Costa do Marfim.

Teve susto, teve muito drama e teve alívio. Enorme alívio. Aos 49 minutos do segundo tempo, Gabriel Martinelli recebeu de Bruno Guimarães dentro da área e virou. O Brasil venceu o Japão por 2 a 1 – gols de Casemiro e Gabriel Martinelli, com Sano abrindo o placar da primeira etapa – e avançou para as oitavas de final. O duelo desta segunda-feira (29.jun) foi realizado no NRG Stadium, em Houston, no Texas, Estados Unidos.

Com a bola rolando…

Quando Sano interceptou passe de Danilo para o meio e arrancou, aos 28 minutos, para marcar o primeiro gol do Japão, o Brasil não fazia partida muito diferente ao jogo contra a Escócia. Com 60% da posse de bola, o time trabalhava para superar o bem arrumado selecionado japonês, mas finalizara duas vezes com Bruno Guimarães e um com Matheus Cunha.

O Japão fazia um 5-4-1 e se aproveitava dos erros do Brasil. Casemiro, Paquetá e Danilo erravam passes – e até trombavam entre si – e foi justamente num deles que os japoneses saíram em velocidade. O camisa 5 do Brasil, amarelado, evitou a falta e o chute de Sano saiu no canto de Alisson, no terceiro gol sofrido na Copa do Mundo. Com gol contra, o Brasil não se encontrou até o fim da etapa inicial.

Com Endrick no lugar do lesionado Lucas Paquetá, a Seleção pressionou o Japão desde o primeiro segundo do segundo tempo. Por muito pouco Casemiro não marcou aos 7 minutos em cruzamento de Rayan – a defesa japonesa salvou milagrosamente. Mas dois minutos depois, Casemiro completou para o gol depois de cruzamento de Gabriel Magalhães.

Aos 21, Gabriel Martinelli entrou no lugar de Matheus Cunha. O Brasil apostava em jogo pelas laterais e bola na área. Mas foi de pé em pé que o gol da virada saiu. Rayan roubou a bola no ataque e fez ótima jogada pela direita. Bruno Guimarães recebeu, girou e rolou para Martinelli. O atacante finalizou no cantinho, e Suzuki não foi capaz de deter o Brasil desta vez.

E agora?

O Brasil agora enfrenta o vencedor da partida disputada nesta terça-feira entre Costa do Marfim e Noruega, pelas oitavas de final. O jogo está marcado para domingo, dia 5 de julho, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.