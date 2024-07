27° Espetáculo da Academia de Dança Almagêmea emociona e encanta o público

Espetáculos que acontecem desde a semana passada terão apresentações neste sábado e domingo

(Fotos @renanlivi)

“Da paixão pela dança ao amor, há apenas um passo.”

(Jane Austen)

“Viajar sem sair do Lugar”, esse é o tema do 27°espetáculo da Academia de dança Almagêmea. Com apresentações incríveis e diversificadas o espetáculo consegue por meio da dança transportar o público para diferentes partes do mundo, mesmo sem saírem do local. A proposta de trazer danças características de diversos países, como Rússia, Texas, Egito, Japão, Havaí… para o palco, certamente enriquece a experiência do público, permitindo uma imersão cultural única. Cada passo, cada movimento conta uma história e transmite as tradições e peculiaridades de cada localidade representada. É admirável ver a dança sendo utilizada como uma forma de conexão com diferentes culturas e como meio de expressão artística. Sem dúvida, esse espetáculo está levando os espectadores a uma verdadeira jornada pelo mundo, proporcionando momentos de encantamento e aprendizado através da linguagem universal da dança.

O jornal Diário de Votuporanga conversou com Helen Borim Gorga – professora e proprietária da Escola de Danças Almagêmea-, e também com Simone Martins Nogueira, professora e coreógrafa, ambas puderam falar um pouquinho do espetáculo, acompanhe:

DV: Helen conte um pouco sobre o 27° espetáculo da Almagêmea “Viajar sem sair do Lugar”?

“Na verdade, este espetáculo é uma releitura de um que já realizamos em 2008. Também embarcamos nessa viagem representando danças de diversos países e decidimos dar uma repaginada nele, uma releitura. Na escolha dos países, incluímos alguns que estavam presentes naquela ocasião, além de outros novos, realmente atualizando o conteúdo. Às vezes, uma música inspirava os professores, ou se encaixava melhor em certas modalidades; por exemplo, para o flamenco, é inevitável pensar na Espanha. Assim, fomos seguindo adiante, representando as modalidades conforme se encaixavam melhor no contexto.

Já realizamos quatro sessões no final de semana passado com metade dos alunos, e agora faremos com os demais. É muito interessante observar como o público reage, às sensações e emoções que são despertadas durante as apresentações, emocionando as pessoas. Muitos espectadores têm ascendência italiana, então aqueles que assistem à dança da Itália, assim como de Portugal, Espanha e de todos os outros países representados, sempre percebem algumas particularidades distintas.”

(Helen Borin Gorga)

DV: Simone como está sendo participar do espetáculo pela segunda vez? Conte um pouquinho sobre o que você preparou especialmente para essa apresentação?

“Para mim é sempre uma honra participar dos espetáculos da escola e poder apresentar ao público um pouco do meu trabalho e também da Dança Oriental Árabe.

Para esse espetáculo preparei uma coreografia de Derbak, um instrumento de percussão que geralmente marca inúmeros ritmos da música árabe, e representa no espetáculo o Egito.

E foi um desafio para algumas das alunas que, além de terem apenas meses de aula, e algumas com limitações visuais e auditivas, aceitaram o desafio de subir ao palco pela primeira vez. Em nossas aulas trabalhamos a inclusão, a auto aceitação, a sororidade, o amor próprio”

(Simone Martins Nogueira)

As apresentações acontecem neste final de semana no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” nos seguintes horários: 18h07 e 20h27. Os ingressos são vendidos pelo site do Guichê Web ou na secretaria da escola (Rua Bahia, 2861) pelo valor de R$28.

Que essa celebração da diversidade cultural continue a encantar plateias e a inspirar novas formas de apreciar e compreender as riquezas do nosso mundo. Parabéns à Almagêmea Escola de Dança por mais uma edição tão especial e envolvente do seu espetáculo!

(Andrea Anciaes)