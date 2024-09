Instituto Lucy Montoro de Rio Preto promove projeto para capacitação profissional de pessoas com deficiência

A iniciativa tem como objetivo principal preparar e capacitar pessoas com deficiência para o mercado de trabalho.

O Instituto de Reabilitação Lucy Montoro de Rio Preto e o Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD), desenvolveram o projeto “Emprego Apoiado”. A iniciativa tem como objetivo principal preparar e capacitar pessoas com deficiência para o mercado de trabalho.

O emprego apoiado é uma abordagem de inserção no mercado de trabalho destinada a pessoas com deficiências ou necessidades específicas que podem precisar de suporte adicional para conseguir e manter um emprego. No projeto, acompanhado pelo Lucy Montoro de Rio Preto, pessoas com deficiência e empresas são conectadas, auxiliando no processo de demanda e procura por vagas.

“O projeto gerou oportunidades para pessoas que já estavam sem expectativa de inclusão no mercado de trabalho e suporte a muitas empresas que não estavam conseguindo cumprir as exigências regulamentada. Promovendo assim ambientes de trabalho mais inclusivos e acessíveis, promovendo oportunidades para todos, independentemente das suas necessidades específicas”, cita a diretora do Lucy Montoro de Rio Preto, Dra. Regina Chueire.

De 2022 a 2024, o projeto possibilitou a contratação de 65 pessoas com deficiência por empresas renomadas da região de Rio Preto. Além de promover o encontro de pessoas e empresas, o projeto também atua na qualificação de profissionais. Nesses dois anos, o projeto realizou 81.528 atendimentos em cursos de informática, costura, artes, telemarketing e marcenaria.

“Nosso projeto desempenha um papel essencial na preparação de profissionais para atuar em diversos nichos do mercado de trabalho. Ao fornecer as ferramentas e oportunidades necessárias, contribuímos para a redução das taxas de desemprego entre pessoas com deficiência, garantindo que elas tenham acesso a oportunidades de trabalho que poderiam não estar disponíveis de outra forma”, relata a diretora.

O Projeto emprego apoiado da FUNFARME/Lucy Montoro, além da inserção e acompanhamento ao mercado de trabalho por uma equipe técnica composto por: Assistente social, Psicólogo, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, proporcionava também cursos de capacitação com instrutores de Arte, Costura, Marcenaria, Informática e Telemarketing, trazendo ainda mais apoio e segurança a Pessoa com Deficiência.

