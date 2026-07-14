Incêndio atinge Usina Hidrelétrica de Marimbondo em Icém 

Chamas formam densa coluna de fumaça visível a distância; equipes atuam para impedir avanço do fogo em direção à hidrelétrica.

Um incêndio atingiu as turbinas na Usina Hidrelétrica de Marimbondo, em Icém/SP, na manhã desta terça-feira (14.jul). As chamas formaram uma densa coluna de fumaça.

Segundo relatos de testemunhas que estavam próximas à barragem, o fogo começou por volta das 10h. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram as chamas em um dos geradores.

Em nota, a Axia Energia, que opera a hidrelétrica, informou que houve um incêndio em uma das fases do transformador associado à unidade geradora 4 da usina e que as causas do fogo são desconhecidas.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para combater as chamas e evitar que o fogo se aproximasse das instalações da hidrelétrica. A reportagem apurou que a produção de energia não foi afetada.

O complexo conta com oito unidades geradoras. Até a última atualização desta reportagem, não há informações sobre feridos ou sobre danos às estruturas da usina.

A Usina de Marimbondo está localizada entre os municípios de Icém e Fronteira/MG. Considerada uma das maiores hidrelétricas do país, ela ocupa a 13ª posição no ranking nacional de geração de energia hidrelétrica e é a terceira maior do Estado de São Paulo.

*Com informações do g1