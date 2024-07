IFSP Votuporanga tem 1º docente aprovado em banca para a classe de Professor Titular 

Juan Balestero tem 20 anos de experiência na Educação Profissional e participou do desenvolvimento de protótipo de cadeira motorizada para a Rede de Reabilitação Lucy Montoro.

Na última terça, 2 de julho, o engenheiro eletricista e docente Juan Paulo Robles Balestero teve seu Memorial de carreira analisado e aprovado por banca formada por 4 doutores da área, alcançando a promoção ao cargo de Professor Titular do IFSP, topo da carreira no Magistério Federal brasileiro.

De Populina/SP, Juan cursou graduação, mestrado e doutorado na Unesp llha Solteira, tendo realizado publicações de artigos científicos em revistas internacionais. Professor de cursos técnicos na área de Engenharia desde 2004, ingressou na Rede Federal em 2007 pelo IFSC Chapecó/SC.

“Quando entrei (Campus Chapecó), tinha no corredor um mapa com o plano de expansão da Rede Federal… O Campus de Votuporanga aparecia com data de previsão de inauguração. Desde então, coloquei como meta minha vinda para esta cidade maravilhosa”, revela Juan.

Há 10 anos trabalhando no IFSP Votuporanga, participou de diversos projetos de pesquisa e extensão na área de Tecnologia, com destaque para cooperação técnica com a Rede de Reabilitação Lucy Montoro, que resultou no desenvolvimento de protótipo de cadeira motorizada de baixo custo, em 2019.

De janeiro de 2015 a março de 2019, o agora Professor Titular Juan Paulo Robles Balestero também foi membro do Conselho Municipal de Educação de Votuporanga.

Atualmente, leciona nos cursos de Técnico em Mecatrônica Integrado ao Ensino Médio e Engenharia Elétrica e é membro do Comitê de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação (COMPESQ) e da equipe do LabIFMaker do IFSP Votuporanga.