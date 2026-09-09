IFSP Votuporanga oferece 120 vagas no Ensino Médio Técnico Integrado 

Inscrições online vão até o dia 5 de outubro; prova objetiva será aplicada dia 22 de novembro.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) está com inscrições abertas, até 5 de outubro, para 120 vagas em seus cursos técnicos integrados ao Ensino Médio no Campus Votuporanga para o primeiro semestre de 2027.

São ofertados 3 cursos de Ensino Médio profissionalizantes, em período integral e com duração de 3 anos: Técnico em Edificações, Técnico em Informática e Técnico em Mecatrônica, cada um com 40 vagas. Por meio de parceria com a Prefeitura de Votuporanga, todos os estudantes do Ensino Médio têm acesso gratuito à refeição (almoço) durante a semana, além da oferta de 100 vagas para transporte escolar.

Seleção dos candidatos

O IFSP aplicará prova objetiva com 30 questões no dia 22 de novembro de 2026. Serão 15 perguntas sobre Língua Portuguesa e 15 de Matemática sobre o conteúdo do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Inscrições online

Os interessados devem ler atentamente o edital, disponível no site www.ifsp.edu.br, e realizar o cadastro no Portal do Candidato (processoseletivo.ifsp.edu.br). Em seguida, preencher o formulário eletrônico de inscrição e o questionário socioeconômico. A taxa de inscrição é de R$ 60,00.

Isenção da taxa de inscrição

Podem solicitar os candidatos que possuírem renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (renda menor ou igual a R$ 2.431,50) por pessoa e que também tenham estudado do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental apenas em escola da rede pública ou com bolsa integral em escola da rede privada. O pedido de isenção deve ser realizado até o dia 18/09 no próprio sistema de inscrição do IFSP: processoseletivo.ifsp.edu.br

Atendimento para dúvidas

Em caso de dúvidas, os interessados podem contactar a Comissão de Processo Seletivo do Campus Votuporanga pelo telefone WhatsApp (17) 3426 6997 (WhatsApp) e por e-mail: [email protected]

Também há plantão presencial de segunda a sexta-feira, na sala da Secretaria, nestes horários: Segunda/terça (7h às 11h30), quarta (11h às 20h), quinta (10h às 16h) e sexta-feira (7h30 às 11h30).

O Campus Votuporanga está localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, n.º 3014, no bairro Pozzobon, na zona norte da cidade.