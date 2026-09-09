CAPS AD promove encontro especial com mulheres em alusão ao “Agosto Lilás”

Ação reforçou o acolhimento emocional, o autocuidado e a conscientização sobre o enfrentamento à violência contra a mulher.

Em alusão à Campanha Agosto Lilás, dedicada à conscientização e ao enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, a Secretaria Municipal da Saúde e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) promoveram um encontro especial com o grupo de mulheres atendidas pelo serviço.

A atividade teve como objetivo proporcionar um momento de acolhimento, pausa e reconexão, reforçando a importância do cuidado, da dignidade e do fortalecimento da autonomia como elementos fundamentais para a superação de traumas e para a construção de novos caminhos.

O encontro contou com a participação da enfermeira convidada, Michele Varolo de Mira, que conduziu um momento de relaxamento profundo com as pacientes. Em um ambiente preparado especialmente para o acolhimento, as participantes foram convidadas a vivenciar uma pausa na rotina, com foco no autocuidado, na respiração e na percepção do próprio corpo.

A proposta também trouxe uma reflexão sobre a importância de fazer pequenas pausas, permitindo que cada participante pudesse se reconectar consigo mesma e reconhecer o autocuidado como parte fundamental do processo de fortalecimento emocional.

A atividade reforçou o compromisso do grupo com a promoção do acolhimento e da saúde emocional, destacando que os processos de recuperação e fortalecimento pessoal também passam pela construção da autoestima, da autonomia e de espaços seguros para a escuta e a expressão dos sentimentos.

Ao final do encontro, as participantes celebraram não apenas o encerramento das atividades relacionadas ao mês de conscientização, mas também a continuidade de um processo individual e coletivo, no qual o cuidado consigo mesmas passa a ocupar um espaço importante no cotidiano.

A secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, destacou a importância de ações que promovam acolhimento e fortalecimento emocional às mulheres. “Cuidar da saúde vai muito além dos atendimentos tradicionais. Criar espaços de acolhimento, escuta e reconexão é fundamental para que cada pessoa possa reconhecer suas próprias potencialidades e construir novos caminhos. Durante o Agosto Lilás reforçamos a importância do enfrentamento à violência contra a mulher, mas esse cuidado e essa atenção precisam estar presentes durante todo o ano”, finaliza.