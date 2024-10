Idoso condenado por participação em homicídio é preso em Rio Preto 

Crime foi cometido em 2009, em Mirassol. Condenado estava foragido da Justiça e se escondia em um imóvel na zona rural da cidade havia pelo menos quatro anos.

Um idoso de 66 anos, condenado a 12 anos de prisão por homicídio qualificado, foi capturado por policiais da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE), na região de São José do Rio Preto/SP, nesta segunda-feira (14.out).

De acordo com a polícia, ele estava foragido da Justiça e se escondia em um imóvel localizado a 20 quilômetros de Rio Preto havia pelo menos quatro anos.

O idoso foi condenado por envolvimento em um homicídio que foi registrado em 2009, na cidade de Mirassol/SP. O crime foi cometido por motivo fútil e mediante a uma emboscada.

Segundo o processo, o condenado foi o responsável por fornecer a arma e transportar o outro criminoso que atirou em um homem de 36 anos à época. Depois, ele auxiliou o criminoso no momento da fuga. Um dos motivos do crime foi vingança.

O homem também é acusado de participação em um roubo a uma transportadora naquele mesmo ano.

Após meses de investigação, os policiais conseguiram chegar até o esconderijo do réu nesta segunda-feira.

*Com informações do g1

