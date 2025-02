Hugo Souza aumenta lista de pênaltis defendidos pelo Corinthians: “Muito à vontade” 

Goleiro é o destaque na vitória dos reservas do Timão por 1 a 0 sobre o Novorizontino.

O goleiro Hugo Souza foi o herói do Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, nesta segunda-feira, fora de casa, ao defender um pênalti no primeiro tempo e fazer grandes defesas, que garantiram o resultado.

O pênalti cobrado por Pablo Dyego foi o quinto defendido por Hugo Souza pelo Corinthians. Antes, ele já havia defendido três cobranças do Bragantino, em disputa nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, e contra o Grêmio, na Copa do Brasil.

“Eu me sinto muito à vontade, já falei isso, eu fico muito tranquilo porque acho que é a cobrança maior e a responsabilidade maior do batedor e eu penso dessa forma, fico muito tranquilo. Mas é uma coisa que eu estudo também e eu fico feliz em fazer a defesa e ajudar a equipe”, declarou o goleiro, após a partida contra o Novorizontino.

Hugo Souza foi o único titular do Corinthians no último sábado, contra o Noroeste, a iniciar a partida desta segunda-feira. O goleiro admitiu o cansaço: “Muito feliz, principalmente pelo resultado. Todo mundo sabe e deixo bem claro que minha vontade é ajudar o Corinthians sempre. Fui feliz em fazer uma grande partida, mas temos que dar o parabéns a toda equipe. Estou bem cansado, no final do jogo a perna pesou, estava com dificuldade, mas jogar no Corinthians não tem essa. Nosso objetivo é maior do que o calendário, vamos fazer o que tiver que fazer.”

O Timão volta a campo na quinta-feira, quando faz clássico contra o Palmeiras, às 20h, no Allianz Parque.

*Com informações do ge