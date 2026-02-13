Hugo, lateral-esquerdo do Corinthians, passa por cirurgia no joelho direito 

Jogador precisou ser operado após sofrer uma lesão no menisco contra o Capivariano, em Itaquera, durante partida válida pela fase de classificação do Campeonato Paulista.

O lateral Hugo, do Corinthians, passou por cirurgia no joelho direito na manhã desta quarta-feira para o tratamento de uma lesão no menisco. Nas redes sociais, o jogador postou no hospital agradecendo o apoio da torcida e informando que a operação tinha sido um sucesso.

“Passando para dizer que correu tudo bem, graças a Deus! Agradecer a todos pelo apoio, tamo junto”, escreveu o atleta do Corinthians.

Reserva na lateral esquerda, Hugo se machucou no dia 5 de fevereiro, ainda no primeiro tempo da partida contra o Capivariano, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. Em uma disputa de bola, o jogador ficou com a perna presa no gramado, foi ao chão e, imediatamente, pediu substituição.

No dia seguinte, após a realização de uma bateria de exames, o Corinthians constatou a lesão. Segundo o departamento médico do clube, o prazo de recuperação é de quatro a seis meses.

Enquanto o atleta estiver em tratamento no departamento médico, o Timão contará com Matheus Bidu e Fabrizio Angileri para a posição. O argentino, inclusive, foi recontratado nesta semana depois de não renovar contrato com o Corinthians em dezembro do ano passado.

*Com informações do ge