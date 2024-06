Hospital de Base é reconhecido como um dos hospitais mais bem equipados do Brasil

O HB de Rio Preto é o maior hospital-escola do país em atendimento e prestação de serviços aos pacientes do SUS.

O Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, maior hospital-escola do país em atendimentos de pacientes do SUS, destaca-se no HospiRank 2024, o ranking de instituições de saúde mais bem equipadas do país, divulgado pela Global Health Intelligence (GHI), empresa líder mundial em análises de dados do mercado de saúde da América Latina. O ranking considera mais de 140 dados específicos por hospital, abrangendo quase 90% dos hospitais da região. Somente no Brasil, são 6.518 hospitais. O Hospital de Base de Rio Preto figura entre as 10 maiores instituições de saúde do Brasil em cinco das oito listas do ranking:

hospitais mais bem equipados para receber pacientes: o HB de Rio Preto é o 3º deste ranking, destacando-se pela sua capacidade de acomodar grande número de pacientes, com 829 leitos de hospitalização, dos quais 677 de enfermaria e 152 de UTI;

maiores hospitais com infraestrutura para acomodar um alto volume de procedimentos: HB é o 6º neste ranking, com 38 salas cirúrgicas, empatando com o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto;

hospitais mais bem equipados para acomodar recém-nascidos: o HB de Rio Preto ocupa o 7º lugar no ranking, com 80 incubadoras e 30 berços de calor radiante;

hospitais mais bem equipados para realizar diagnósticos primários: o HB de Rio Preto é o 9º hospital do Brasil, com 16 aparelhos de ultrassom, 16 aparelhos de raios X, 10 colposcópios, 25 ecocardiógrafos e 60 eletrocardiógrafos;

hospitais mais bem equipados para atender pacientes de alto risco: com 933 bombas de infusão, 317 ventiladores e 654 monitores de pacientes, o HB de Rio Preto está em 7º lugar nesta categoria.

Segundo a Global Health Intelligence, o ranking baseia-se em informações atualizadas continuamente no HospiScope, o maior banco de dados do mundo sobre hospitais latino-americanos, criado em 2014.

“Estar neste ranking por mais um ano confirma o Hospital de Base de São José do Rio Preto como instituição de referência em diversas áreas da saúde, com destaque para sua infraestrutura, equipamentos e capacidade de atendimento em diferentes especialidades. Sinaliza para os mais de 1,7 milhões de habitantes da região noroeste paulista e do Estado que temos infraestrutura para oferecer o melhor aos milhares de pacientes do SUS e saúde suplementar”, afirma o médico Jorge Fares, diretor executivo da Funfarme, fundação mantenedora do HB de Rio Preto. “Esta conquista é resultado do trabalho incansável de nossos profissionais e do compromisso de toda a equipe em buscar a excelência em saúde”, completa o diretor.

O Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto é o 2º maior hospital-escola do país em produção SUS, ligado à Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp), uma das escolas de medicina públicas mais conceituadas do Estado de São Paulo. Com corpo clínico altamente qualificado e médicos reconhecidos nacionalmente, o HB se destaca pela alta tecnologia que oferece aos pacientes, dos quais, mais de 85% são do Sistema Único de Saúde (SUS). É referência em média e alta complexidade para o atendimento de mais de 1,7 milhão de habitantes dos 102 municípios pertencentes ao Departamento Regional de Saúde de Rio Preto (DRS 15), o HB atrai pessoas de todas as regiões do Brasil e da América Latina.

Em 2023, o HB de Rio Preto realizou mais de 91 mil atendimentos, em 55 diferentes especialidades. A instituição conta com mais de 9.000 colaboradores, empenhados em oferecer um atendimento seguro, humanizado e individual à cada paciente. São mais de 570 médicos, 400 médicos residentes, 3.200 profissionais de enfermagem, além de 650 profissionais de outras especialidades da saúde, como fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, entre outros.

O HB de Rio Preto possui 829 leitos, dos quais, 677 de enfermaria e 152 de UTI. Além disso, a instituição tem um dos maiores centros cirúrgicos do país, com 28 salas equipadas com alta tecnologia. Para comportar tamanha estrutura, o HB está localizado em um complexo hospitalar com mais de 100 mil m², na zona sul de Rio Preto, próximo a grandes rodovias que ligam às principais cidades dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná.

Consolidado como um dos principais centros transplantadores do país, o HB realiza transplante de órgãos e tecidos há mais de 30 anos. Desde sua criação, já foram realizados mais de 6.800 procedimentos. Atualmente, o HB realiza transplantes de medula óssea, rim, fígado e córnea e conta com um andar inteiro (8º) dedicado ao setor, onde são internados e acompanhados os pacientes.

A cirurgia robótica é outro diferencial do HB, que conta com o DaVinci Xi, robô cirúrgico mais avançado do mundo. O equipamento fica localizado em uma sala inteligente, que realiza a integração entre os equipamentos cirúrgicos, além de possuir alta qualidade de imagem, atuando em cirurgias urológicas, como tratamento de câncer de próstata, rim e bexiga, cirurgias oncológicas do aparelho digestivo e ginecológicas, como histerectomias e miomectomias.

Os pacientes do HB recebem atendimento humanizado e com segurança, esta atestada pela certificação ONA nível 3, a mais alta na classificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA). Para a acreditação, a entidade analisa diversos critérios de segurança do hospital e sua gestão integrada de processos, que visam a máxima segurança do paciente.

Além do tratamento cirúrgico com equipes especializadas na retirada de tumores sólidos em todas as partes do corpo, o Instituto do Câncer do HB (ICA-HB) realiza serviço completo de quimioterapia, com equipe multidisciplinar especializada. A instituição dispõe também de um acelerador linear para realização de radioterapia.

Em 2021 foi inaugurado o HB Onco, setor que oferece conforto e acolhimento humanizado, utilizando a mais avançada tecnologia no tratamento de pacientes oncológicos. Todo agendamento interno de exames e consultas pode ser realizado pelo serviço, referência em medicina de ponta para todo noroeste paulista.

O HB integra o complexo da Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme), que reúne também o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), o Ambulatório de Especialidades, o Instituto do Câncer (ICA), o Hemocentro de Rio Preto e a unidade do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro.

O maior complexo hospitalar do interior paulista destaca-se também em pesquisa clínica através do Centro Integrado de Pesquisas (CIP) do Hospital de Base, responsável por grandes estudos nacionais e internacionais, muitos dos quais como instituição coordenadora da pesquisa. Desde sua criação, em 2011, o CIP já produziu mais de 820 pesquisas, dispondo de estrutura técnica, logística e operacional de excelência.

Através de seu comitê de sustentabilidade, o HB possui práticas ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa, sigla em inglês) de redução dos impactos no meio ambiente. Pelo seu compromisso com a ecologia em seus processos, o hospital já conquistou 6 vezes o prêmio Amigo do Meio Ambiente, concedido pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo às organizações que se destacam por iniciativas de proteção ao meio ambiente e de sustentabilidade no Âmbito do SUS.

Exemplo desse compromisso com o meio ambiente é a instalação, em 2023, de um sistema de energia solar com 1.000 placas fotovoltaicas com potencial de gerar 581,85 MWh por ano, evitando assim a emissão de 35 toneladas de CO2 na atmosfera, mesma quantidade que seria compensada pela ação fotossintetizante de 215 árvores. A estrutura gera economia de R$ 300 mil ao hospital, revertidos ao atendimento de pacientes SUS.

Em 2022, o HB recebeu o reconhecimento como uma das 100 melhores ONGs do Brasil e figura entre as 1.000 maiores empresas do Brasil, segundo o ranking do jornal Valor Econômico. Possui certificação nível A no programa QualiSUS Cardio do governo federal e, em 2023, o HB conquistou o prêmio Lide de Empresa do Ano, no segmento de serviços.

Além destas, o Hospital de Base de São José do Rio Preto possui outras certificações e prêmios, que consolidam e reforçam seu título de centro de saúde de qualidade, como o Certificado ISO 9001, que atesta a excelência da gestão de processos e práticas do HB, com base em padrões internacionalmente estabelecidos.

Para ajudar no custeio e manutenção dessa medicina de alta performance, driblar a crise econômica do país e a redução de recursos e investimentos no SUS, o Hospital de Base conta ainda com o departamento de Captação de Recursos da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme), o Alianças Estratégicas. O setor é responsável por firmar parcerias com empresas, instituições privadas, pessoas físicas, parlamentares e políticos das esferas municipal, estadual e federal para obter suporte financeiro para investir em atendimento médico a quem precisa, transformando cada centavo em saúde para a região de Rio Preto.