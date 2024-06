Com Vini e Rodrygo atenciosos, Seleção chega a Las Vegas para jogo com o Paraguai 

Brasil vem de tropeços nas Eliminatórias e estreou na Copa América com empate sem gols.

O empate frustrante da estreia ficou para trás, e a Seleção já está de casa nova na busca pela primeira vitória na Copa América. A delegação brasileira chegou no início da noite desta terça-feira em Las Vegas, palco da partida com o Paraguai nesta sexta-feira.

Os jogadores que não começaram a partida contra a Costa Rica realizaram um treinamento pela manhã no Drake Stadium, da Universidade da Califórnia. Os titulares permaneceram no hotel em trabalho regenerativo.

A delegação deixou o hotel por volta das 15h30 (horário local, 4 horas a menos do que Brasília) e desembarcou pouco depois das 19h no resort onde ficará hospedada. Dorival Júnior comandará duas atividades em Vegas, ambas no Bettye Wilson Soccer Complex.

Apesar do amplo domínio diante dos costarriquenhos, a Seleção não conseguiu converter as 19 finalizações em gol e deixou o torcedor preocupado. Substituído aos 25 do segundo tempo, Vini Júnior atendeu torcedores na porta do hotel e se mostrou confiante na recuperação: “Vamos para cima.”

O Brasil encara o Paraguai no estádio de Las Vegas, às 22h, desta sexta-feira, pela segunda rodada do Grupo D. No mesmo dia, a líder Colômbia pega a Costa Rica podendo se garantir nas quartas de final.

*Com informações do ge