Hospital de Base de Rio Preto é o maior prestador de serviços para o SUS em SP

A confirmação é do Governo do Estado de São Paulo e referente ao ano de 2024.

O Hospital de Base, de São José do Rio Preto, maior cidade do noroeste paulista, é a instituição de saúde que mais prestou serviços e atendimentos ao SUS (Sistema Único de Saúde) no Estado de São Paulo, em 2024. É o que confirmam os dados do DataSUS, da Secretaria da Saúde do Estado, segundo os quais o HB de Rio Preto recebeu R$ 234,9 milhões em 2024 por meio da Tabela SUS Paulista, programa do governo estadual que complementa os valores pagos pelo SUS, referentes a mais de 3 milhões de procedimentos ambulatoriais e hospitalares.

“Estes dados da Tabela SUS Paulista reforçam nosso complexo hospitalar como referência na saúde pública do Estado, pois destinamos mais de 80% dos atendimentos aos pacientes do SUS não só de nossa região, mas também de outros Estados”, afirma Dr. Jorge Fares, diretor executivo da Funfarme – Fundação Faculdade Regional de Medicina, mantenedora do Hospital de Base, Hospital da Criança e Maternidade (HCM) e outras unidades.

Segundo o diretor executivo, o aumento dos valores pagos pela Tabela SUS Paulista, instituída em 2024, permitiu já no ano passado ao Hospital de Base de Rio Preto aumentar em 10% os serviços, que envolvem consultas, exames, internações hospitalares e cirurgias. Foram 3 milhões de procedimentos ambulatoriais e hospitalares no ano passado contra 2,7 milhões, em 2023. “Esta iniciativa do governo do Estado inclusive permitiu ao HB de Rio Preto realizar mutirões de cirurgias em várias especialidades que resultaram na redução das filas de espera”, pontuou o diretor executivo da Funfarme.

O Hospital de Base de Rio Preto é ligado à Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp), uma das escolas de medicina públicas mais conceituadas do Estado de São Paulo. E integra o complexo hospitalar da Funfarme, que reúne também o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), o Instituto do Câncer (ICA), o Ambulatório Geral de Especialidades, o Hemocentro de Rio Preto e a unidade do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro.

Com corpo clínico altamente qualificado e médicos reconhecidos nacionalmente, o complexo é referência para o atendimento de mais de 1,7 milhão de habitantes de São José do Rio Preto (SP) e outros 101 municípios pertencentes ao Departamento Regional de Saúde de Rio Preto (DRS 15). Por ser centro de excelência em medicina de alta complexidade e tecnologia avançada, a Funfarme também atrai pessoas de todas as regiões do Brasil e da América Latina.

A Fundação rio-pretense é referência no cuidado com adultos e crianças em diversas áreas da saúde, como neurocirurgia, oncologia, Transplante de Medula Óssea (TMO), cirurgia geral e obstetrícia, além de cirurgia cardíaca pediátrica, com a CardioPedBrasil.

O complexo formado pelo HB de Rio Preto e as outras unidades conta com mais de 8.800 colaboradores, dos quais 1.082 médicos e 641 médicos residentes de 48 especialidades, 3.689 profissionais de enfermagem e 3.388 profissionais de outras áreas da saúde, administrativa e de apoio.

No total, o complexo hospitalar Funfarme possui 1.318 leitos, sendo 1.048 de enfermaria e 268 de UTI e o maior centro cirúrgico do interior paulista, com 46 salas para procedimentos de alta complexidade e robóticos. Para comportar tamanha estrutura, a unidade está localizada em um complexo hospitalar com mais de 100 mil m², na zona sul de Rio Preto, próximo a grandes rodovias que ligam às principais cidades dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná.

A instituição possui uma das maiores Urgências e Emergências do Estado, com área de 4.500 metros quadrados, reunindo 125 pontos de cuidados, duas salas de classificação de risco, quatro salas de procedimentos, quatro quartos de isolamento, além de consultórios médicos, sala de urgência e emergência e recepção. Esta nova área, inaugurada em novembro de 2024, permitiu ao HB ampliar sua capacidade para até 10.700 atendimentos por mês, consolidando-se como uma das maiores instituições especializadas em trauma e emergências de modo geral no Estado de São Paulo.

A Urgência e Emergência funciona 24 horas, com equipes especializadas em trauma, dor torácica e AVC (acidente vascular cerebral), com profissionais altamente capacitados, além de todos os médicos das especialidades clínicas e cirúrgicas do HB. Em 2024, o setor realizou 5.628 atendimentos de trauma e 1.127 atendimentos de AVC.

Certificação ONA 3 – Excelência – Os pacientes do complexo hospitalar Funfarme recebem atendimento humanizado e com segurança, esta atestada pela certificação ONA nível 3, a mais alta na classificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA). Para a acreditação, a entidade analisa diversos critérios de segurança do hospital e sua gestão integrada de processos, que visam a máxima segurança do paciente.

No ano de 2022, o HB de Rio Preto recebeu o reconhecimento como uma das 100 melhores ONGs do Brasil e figura entre as 1.000 maiores empresas do Brasil, segundo o ranking do jornal Valor Econômico. Em 2023, a unidade conquistou o prêmio Lide de Empresa do Ano, no segmento de serviços.

Referência em várias áreas da Medicina

Transplantes – Consolidado como um dos principais centros transplantadores do país, a Funfarme / HB de Rio Preto / HCM realiza transplante de órgãos e tecidos há mais de 30 anos. Desde sua criação, já foram realizados mais de 7.200 procedimentos. Atualmente, a instituição realiza transplantes de medula óssea, rim, fígado e córnea e conta com um andar inteiro (8º) dedicado ao setor, onde são internados e acompanhados os pacientes. Em 2024, a instituição realizou 111 transplantes, sendo 88 em adultos e 23 em crianças.

Segundo o Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), a instituição é um dos centros de saúde que mais realizam transplantes de células-tronco hematopoéticas alogênicos no Brasil. Este protagonismo é possível graças à Unidade de Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas (TCTH), que conta com equipe multidisciplinar especializada no atendimento a pacientes adultos (no HB) e pediátricos (HCM) que necessitam de transplantes autólogos (quando as células do próprio paciente são utilizadas), alogênicos de doadores aparentados e não-aparentados.

A unidade possui infraestrutura de ponta e 15 leitos para internação. Suas acomodações são equipadas com filtros HEPA (High-Efficiency Particulate Air), que ajudam a prevenir infecções, especialmente as fúngicas.

Em colaboração com o Hemocentro de São José do Rio Preto, a unidade realiza a coleta e o processamento das células-tronco conforme padrões internacionais.

Cirurgias robóticas – A cirurgia robótica é outro diferencial. O Hospital de Base de Rio Preto possui o DaVinci Xi, robô cirúrgico mais avançado do mundo. O equipamento fica localizado em uma sala inteligente, que realiza a integração entre os equipamentos cirúrgicos, além de possuir alta qualidade de imagem, atuando em cirurgias urológicas, como tratamento de câncer de próstata, rim e bexiga, cirurgias oncológicas do aparelho digestivo e ginecológicas, como histerectomias e miomectomias.

Com infraestrutura de última geração, a sala cirúrgica inteligente do HB conta com o sistema Buzz, um hub de informações centrais baseado em rede para roteamento, exibição, interação, transmissão, gravação e aprimoramento de imagens médicas, conteúdo de software e vídeos. Ao inserir o prontuário médico do paciente no equipamento, ele automaticamente reconhece e integra seus exames de imagem como tomografia, ressonância e raios x, dentre outros realizados na instituição.

Neurocirurgia – Em 2024, o HB de Rio Preto adquiriu o microscópio Kinevo 900 da Zeiss, consolidando ainda mais sua posição como referência em neurocirurgia, já que o equipamento é o mais avançado do mundo. O Kinevo 900 representa um avanço significativo na área da neurocirurgia, abrindo novas possibilidades para o tratamento de doenças neurológicas. A instituição, ao investir R$ 3 milhões nesta tecnologia, reafirma seu compromisso em oferecer o melhor para seus pacientes e contribuir para o desenvolvimento da medicina na região.

Além do Kinevo 900, a unidade já contava com o microscópio cirúrgico Leica M530 OHX Premium, um dos mais avançados mundialmente, que possui um sofisticado sensor de imagem para tornar fluorescentes as áreas que o médico precisa enxergar com precisão.

Cirurgias infantis – O complexo destaca-se também em cirurgias de crianças, realizando também procedimentos de alta complexidade, como neurocirurgias e de coração. O HCM é referência na América Latina em cirurgias de crianças com cardiopatias congênitas. Seu Centro do Coração da Criança, a CardioPedBrasil®️, rendeu à instituição o certificado internacional de Centro de Excelência da Children’s HeartLink, organização não-governamental (ONG) norte-americana, que atua no desenvolvimento e intercâmbio de instituições médicas especializadas no tratamento de cardiopatias congênitas em várias partes do mundo. O HCM é o primeiro hospital da América Latina e o sexto do mundo a ter a certificação Children’s HeartLink Center of Excellence,

A Funfarme destaca-se também em cirurgia oncológica infantil, transplantes de medula óssea, oncologia clínica pediátrica, acompanhamento de gestação de alto risco, medicina fetal e neonatologia.

Oncologia adulto e pediátrica – O Instituto do Câncer do HB (ICA-HB) realiza tratamento cirúrgico com equipes especializadas na retirada de tumores sólidos em todas as partes do corpo. Além disso, o ICA realiza serviço completo de quimioterapia, com equipe multidisciplinar especializada, tudo para oferecer o melhor tratamento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Só em 2024, o ICA realizou 78.889 atendimentos.

O HCM também é reconhecido pela excelência em oncologia. Possui as tecnologias mais inovadoras e realiza o tratamento de todos os tipos de cânceres infantis, sejam eles de caráter hematológico (leucemias) ou de tumores sólidos. Para isso, a equipe de Oncologia Infantil tem à sua disposição psicólogos, terapeutas ocupacionais, dentistas, nutricionistas, enfermagem, médicos clínicos e cirurgiões especializados.

O HCM possui tratamento completo equiparado aos grandes centros, com prestação de serviços exclusivos em oncologia. Espaço acolhedor, humanizado e equipe altamente desenvolvida, onde o paciente recebe atendimento especial para todo o período em que se estende este tratamento.

A tecnologia é aliada dos profissionais do HB e do HCM no cuidado de adultos e crianças. O Centro Oncológico possui dois equipamentos de última geração e alta tecnologia, os aceleradores lineares Trilogy STX e TrueBeam, que oferecem grande precisão no combate ao tumor, e um equipamento de braquiterapia.

Ensino e pesquisa – O maior complexo hospitalar do interior paulista destaca-se também em pesquisa clínica através do Centro Integrado de Pesquisas (CIP) do Hospital de Base, responsável por grandes estudos nacionais e internacionais, muitos dos quais como instituição coordenadora da pesquisa. Desde sua criação, em 2011, o CIP já produziu mais de 2.000 pesquisas, dispondo de estrutura técnica, logística e operacional de excelência.

ESG – Através de seu comitê de sustentabilidade, a Funfarme possui práticas ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa, sigla em inglês) de redução dos impactos no meio ambiente. Pelo seu compromisso com a ecologia em seus processos, o hospital já conquistou 6 vezes o prêmio Amigo do Meio Ambiente, concedido pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo às organizações que se destacam por iniciativas de proteção ao meio ambiente e de sustentabilidade no Âmbito do SUS.

Exemplo desse compromisso com o meio ambiente é a instalação, em 2023, de um sistema de energia solar com 1.000 placas fotovoltaicas com potencial de gerar 581,85 MWh por ano, evitando assim a emissão de 35 toneladas de CO2 na atmosfera, mesma quantidade que seria compensada pela ação fotossintetizante de 215 árvores. A estrutura gera economia de R$ 300 mil ao hospital, revertidos ao atendimento de pacientes SUS.

Além destas, o Hospital de Base de São José do Rio Preto possui outras certificações e prêmios, que consolidam e reforçam seu título de centro de saúde de qualidade, como o Certificado ISO 9001, que atesta a excelência da gestão de processos e práticas do HB, com base em padrões internacionalmente estabelecidos.

