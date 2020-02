Homero Calister falece aos 74 anos

Faleceu em Votuporanga nesta sexta-feira, dia 28, na Santa Casa de Misericórdia, aos 74 anos, o Sr. Homero Calister. Ele havia completado 74 anos na última quinta-feira (27). Ele deixa a esposa Carmen Munhoz Calister e o filhos Kleber Munhoz Calister e Allan Munhoz Calister.

Homero Calister foi inspetor de alunos no Colégio Agrícola, professor no Colégio Comercial, além de ter sido servidor público no Cartório Eleitoral de Votuporanga,

O seu corpo se encontra para visitação pública no Velório Municipal de Votuporanga e o seu sepultamento acontecerá às 9 horas, deste sábado, no Cemitério Municipal.