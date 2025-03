Homem tenta raptar adolescentes em Votuporanga e região  

A Polícia Civil de Urânia trabalha para localizar o indivíduo flagrado por câmeras de monitoramento, ameaçando e tentando raptar uma jovem. Ocorrências semelhantes foram registradas em Jales e Votuporanga.

A Polícia Civil trabalha para localizar um homem suspeito de ameaçar e tentar raptar pelo menos duas jovens em Urânia/SP. Casos semelhantes foram registrados em Jales/SP e Votuporanga/SP.

Em uma das ações, flagrada por câmeras de segurança, ocorreu nesta segunda-feira (24.mar), pouco depois das 14h, quando uma jovem de 17 anos caminha pela calçada, e um veículo VW/Gol, de cor prata, se aproxima e o motorista diminui a velocidade. Em seguida, ele finge pedir informações. A adolescente permanece na calçada e ouve o questionamento do condutor.

Nas imagens é possível ver que a rua não está vazia, e nem mesmo a presença de outra pessoa atravessando a via intimida o indivíduo que passa a ameaçar a jovem, afirmando estar armado e ordenando-a entre no carro. Como não foi obedecido, ele tenta descer do carro para agarrá-la, mas ele percebe a porta abrindo e corre, conseguindo fugir.

O delegado de Polícia que abriu o inquérito para investigar a perturbação sexual, suspeita que o homem esteja agindo também em outras cidades da região.

Até o fechamento desta reportagem, ninguém havia sido preso.