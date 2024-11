Homem morre em acidente envolvendo três veículos na vicinal Ibirá-Potirendaba 

Ele invadiu pista contrária e colidiu com os outros dois veículos; outro motorista fraturou a perna. Acidente foi registrado na noite de sexta-feira (1º).

Um grave acidente ocorrido na noite de sexta-feira (1º.nov) resultou na morte de José Fábio da Siqueira, de 43 anos, após a picape que ele dirigia bater de frente com um Toyota Yaris, na estrada vicinal Abel Pinho Maia, em Potirendaba/SP. Segundo o relato da Polícia Militar, o motorista de um Honda/Civic que trafegava pela mesma via observou que a picape seguia em zigue-zague antes do acidente.

Inicialmente, a picape bateu na lateral do Honda/Civic. Logo em seguida, o veículo invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o Toyota Yaris. O motorista da picape, José Fábio, chegou a receber atendimento no local, realizado pelo Corpo de Bombeiros, e foi transportado ao Hospital de Potirendaba, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do Toyota Yaris, um homem de 46 anos, foi retirado do veículo com suspeita de fratura em uma das pernas e levado para atendimento médico. O motorista do Honda Civic não ficou ferido no acidente.

A ocorrência foi registrada no plantão policial de Cedral/SP, e um inquérito será conduzido em Potirendaba para apurar as causas do acidente. O corpo de José Fábio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São José do Rio Preto/SP para a realização de exame de necrópsia. O velório e sepultamento ocorreram em Potirendaba.

