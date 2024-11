Guilherme, do Santos, encosta na artilharia da Série B após “alívio” por pênalti 

Camisa 11 admite que gol ficou “pequeno” em cobrança convertida na vitória do fim de semana depois de perder penalidade em jogo anterior.

O atacante Guilherme, do Santos, está mais vivo do que nunca na briga pela artilharia da Série B do Brasileirão. Com dez gols marcados, ele tem boas chances de terminar como o maior marcador da competição restando ainda três rodadas a serem disputadas. Erick Pulga, do Ceará, lidera essa corrida com 12 gols.

O camisa 11 marcou o segundo gol na vitória por 3 a 0 do Santos sobre o Vila Nova, no último sábado, ao converter pênalti sofrido por Otero na Vila Viva Sorte. Gol com sabor especial para o jogador, que havia desperdiçado uma cobrança contra o Avaí.

Na comemoração, Guilherme se emocionou e, depois, admitiu que ficou tenso para bater a cobrança. Ele havia feito uma maratona de treinamento no CT Rei Pelé antes do jogo.

“Sabe por que parece que eu vou chorar? Porque eu amo fazer gol, jogar futebol, transformou minha vida, a vida da minha família. Para mim, fazer gol ou não, todas as vezes que estou em campo sei que não vou fazer grande jogo sempre, mas me entrego. Me emociono quando faço gol. Todos são especiais. Mas foi de pênalti. Eu tinha perdido pênalti contra o Avaí, foi no mesmo gol. E agora que já fiz o gol posso confessar que o gol ficou do tamanho de um copo. Eles sabem, treinei uns dez pênaltis. Sabia que iria sair e sabia que iria bater. Estava convicto. Estava confiante”, disse Guilherme.

O Santos ainda tem pela frente Coritiba, fora de casa, CRB, como mandante, e Sport, na Ilha do Retiro. A tendência é que Guilherme seja titular nos jogos finais para não só brigar pela artilharia, mas também ajudar o time a ser campeão.

“Feliz pelos números. Não seria possível sem toda a comissão que me deu confiança e moral durante todo esse ano. Grupo fantástico. Tenho certeza que depois desses três jogos vou poder falar de boca cheia com esse grupo maravilhoso. Grupo top, de homens, de caráter. Nós escolhemos o Santos. Inúmeros de nós tínhamos outras oportunidades, mas escolhemos estar aqui. Parabéns para esses caras fantásticos. Deixando para o lado de fora”, encerrou.

No total pelo Santos, Guilherme tem 44 jogos, 13 gols marcados e dez assistências, sendo um dos principais jogadores do ano para o clube. Assim como seus companheiros, ele tem reapresentação marcada no CT Rei Pelé na quarta-feira.

