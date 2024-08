Homem morre após atirar duas vezes contra policiais militares 

O caso ocorreu na manhã de domingo (25), em Araçatuba/SP. O suspeito ameaçou o dono de uma chácara com uma faca e atirou contra os policiais que atenderam a ocorrência.

Um homem, de 35 anos, foi morto em uma troca de tiros com policiais militares em uma chácara, em Araçatuba/SP. O caso ocorreu na manhã de domingo (25.ago).

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pois um suspeito estaria ameaçando o dono de uma chácara com uma faca. Ao chegarem no local, o indivíduo já não estava com a vítima e ele atirou em direção aos três policiais que atendiam a ocorrência. Um desses policiais revidou disparando na direção do homem.

Em seguida, quando conseguiram se aproximar do indivíduo, ele estava próximo a um córrego e novamente atirou contra os policiais, que revidaram novamente. O suspeito foi atingido na perna direita, no tórax e também no abdômen. Nenhum dos policiais ficou ferido.

O Instituto de Criminalística (IC) foi até o local para iniciar as investigações sobre o caso. As armas do indivíduo e dos policiais foram apreendidas. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial.

