Dorival explica convocações de Estêvão e Luiz Henrique: “Mescla é necessária” 

Treinador comenta lista de jogadores escolhidos para enfrentar Equador e Paraguai, pelas eliminatórias, e analisa momento do Brasil: “Nem tudo foi descartado”

Estêvão, atacante de apenas 17 anos, do Palmeiras, e Luiz Henrique, do Botafogo, são as caras novas na convocação do técnico Dorival Júnior para os próximos jogos da seleção brasileira, contra Equador e Paraguai, em setembro.

A dupla foi elogiada pelo técnico Dorival Júnior, que pregou paciência com os novatos, sobretudo Estêvão, que ainda não atingiu a maioridade: “Rendimento em campo (foi o motivo da convocação), aquilo que eles vêm apresentando. Têm nos mostrado coisas muito boas. Acredito que sejam merecidas as convocações”, disse o técnico.

“De modo geral, sempre na minha carreira eu apostei muito em jovens. Acredito e confio muito que uma mescla é necessária. Um primeiro momento ele teria que ter. Com 16, 20, enfim… é um jogador que vem despontando e mostrando coisas muito boas. Cabe a nós acreditarmos. Peço que tenhamos um pouco de paciência com esses garotos. Como foi com o Endrick. Não podemos fazer qualquer avaliação de um menino que vem evoluindo muito nos últimos meses. Temos que ter cuidado. Ele poderá nos dar um retorno muito grande”, declarou Dorival.

Veja a lista de convocados da Seleção:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City)

Defensores: Danilo (Juventus), Yan Couto (Borussia Dortmund), Guilherme Arana (Atlético-MG), Wendell (Porto), Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG)

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Real Madrid)

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Palmeiras), Luiz Henrique (Botafogo), Pedro (Flamengo), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid)

Dorival manteve 17 jogadores que disputaram a Copa América, em junho e julho. O treinador admitiu a necessidade de melhora, após a queda nas quartas de final do torneio continental, mas sem abrir mão da base montada nas outras duas convocações que fez neste ano.

“Não é o momento positivo dentro da competição, porém acredito em todo o trabalho desenvolvido dentro da Copa América, o período de treinamentos foi importante. Eu até senti um pouco mais em razão de tudo o que nós vimos nesse período de trabalhos e, traçando um paralelo com nosso rendimento, talvez não tenhamos traduzido em campo o que fizemos em treinamentos, o que nos impressionou muito, a evolução que a equipe vinha apresentando”, detalhou o comandante.

O Brasil enfrenta o Equador, dia 6 de setembro, no Couto Pereira, em Curitiba, e o Paraguai, dia 10, no Defensores del Chaco, em Assunção. Com sete pontos, a Seleção ocupa a sexta colocação nas eliminatórias, no limite da classificação para a Copa de 2026.

A Seleção vem de três derrotas na competição e busca se reabilitar. Em 2023, ainda com Fernando Diniz, o Brasil perdeu para Uruguai, Colômbia e Argentina. Dorival Júnior terá os seus primeiros jogos pelo torneio classificatório para a Copa do Mundo.

A apresentação dos convocados está marcada para o dia 2 de setembro, em Curitiba.

