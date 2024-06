Homem morre após acidente entre carro e caminhão em rodovia de Paulo de Faria 

Idoso de 71 anos estava acompanhado de um rapaz, de 18, no momento da batida; vítimas foram internadas no HB de Rio Preto, mas o idoso não resistiu.

Um homem de 71 anos morreu horas depois de se envolver em um acidente de trânsito entre um carro e um caminhão na madrugada de terça-feira (4.jun), na Rodovia SP-322, em Paulo de Faria/SP.

De acordo com o boletim de ocorrência, Luiz Carlos Vieira conduzia um VW/Gol, acompanhado de um jovem de 18 anos, quando colidiu contra um caminhão em um trevo, na altura do quilômetro 539 da rodovia.

O caminhoneiro não ficou ferido, mas Luiz e o rapaz foram socorridos e encaminhados a uma unidade de saúde de Paulo de Faria. No entanto, devido à gravidade das lesões, as vítimas foram transferidas para o Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP.

Em seguida, apesar dos esforços, o idoso recebeu atendimento médico, mas não resistiu. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para determinar a causa da morte.

A vítima de 18 anos não teve seu estado de saúde atualizado.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

*Com informações do Diário da Região