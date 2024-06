Com apoio de Carlão Pignatari, prefeitos assinam Ordem de Serviço para construção de 518 casas 

Obras serão realizadas em Votuporanga, Pontes Gestal, Ilha Solteira, Américo de Campos e Nhandeara.

Com o apoio do deputado Carlão Pignatari, os prefeitos de Votuporanga, Pontes Gestal, Ilha Solteira, Américo de Campos e Nhandeara assinaram, nesta quarta (5.jun), em São Paulo, a Ordem de Serviço para início da construção de 518 moradias. A cerimônia aconteceu na sede da Secretaria de Estado da Habitação e contou com a participação do secretário Marcelo Branco e do diretor de Obras da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), Silvio Vasconcellos.

Em Votuporanga, serão 185 unidades habitacionais no conjunto habitacional “Thui Seba”, do projeto de desfavelamento das regiões do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton. Na cidade de Pontes Gestal, serão 116 casas. Já em Ilha Solteira, serão 100 novas moradias, enquanto que em Américo de Campos serão 80 unidades habitacionais. Por fim, em Nhandeara, as 37 novas casas serão construídas no distrito de Ida Iolanda.

“Nosso compromisso está cumprido. Estou muito feliz e realizado, porque trabalhamos muito para conquistar essas moradias para as nossas cidades. O projeto de desfavelamento, que muita gente desacreditou, já saiu do papel e será uma realidade muito em breve para a nossa população. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas, ao secretário Marcelo Branco e ao diretor Silvio Vasconcellos por atender nossas demandas”, disse o deputado Carlão Pignatari.

Com a ordem de serviço assinada, as construtoras responsáveis pelas obras já começam a se instalar nas cidades e iniciam as primeiras ações, como os alicerces das casas. Todos os conjuntos habitacionais já estão prontos para receber as moradias: contam com asfalto, redes de saneamento, energia elétrica e iluminação pública, além de guias e sarjetas. As moradias da CDHU seguem um padrão e contam inclusive como geração de energia solar.

“Esse é um sonho que está se tornando realidade. São 185 casas que vão garantir o desfavelamento. Quero fazer um agradecimento especial ao governador Tarcísio e ao nosso deputado Carlão Pignatari, que trabalhou muito para que esses investimentos em Votuporanga e em toda a nossa região fosse possível”, disse o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba. “Com essa assinatura de hoje, vamos tocar rápido essas obras”, afirmou o diretor de Obras da CDHU, Silvio Vasconcellos.

Em Votuporanga, o empreendimento ocupa uma área de 77 mil m² com localização privilegiada, próximo ao final da Colônia da Fepasa e ao lado do Jardim Vivendas. “As famílias contempladas com as novas moradias esperam por isso há muito tempo. Essa obra é de fundamental importância para a nossa cidade. Ela garante habitação para as pessoas que mais precisam e contribui para o urbanismo de Votuporanga, trazendo qualidade de vida para todos”, disse Carlão Pignatari.

O prefeito de Ilha Solteira, Otávio Gomes, também agradeceu ao deputado Carlão Pignatari pelo trabalho realizado em prol do município e toda a região. “Hoje estamos aqui em São Paulo assinando a ordem de serviço. Agradecemos todo esse esforço que ele fez, faz e fará por Ilha Solteira. Um grande abraço ao deputado Carlão”, disse, ao lado da chefe de Gabinete do deputado Carlão Pignatari, Karina do Carmo, e do vereador de Ilha Solteira Alberto dos Santos Júnior.