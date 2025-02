Homem em situação de rua morre após dar entrada em hospital com 95% do corpo queimado e marcas de pauladas 

Valter Ferreira, de 48 anos, morreu na Santa Casa na quinta-feira (20), em São José do Rio Preto/SP. Não há suspeito do crime e polícia investiga o caso.

Um homem em situação de rua morreu após ser internado com 95% do corpo queimado e marcas de pauladas em São José do Rio Preto/SP, nesta quinta-feira (20.fev).

Segundo o boletim de ocorrência, Valter Ferreira, de 48 anos, deu entrada na Santa Casa por volta das 15h, com sinais de agressão e queimaduras pelo corpo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu cerca de três horas depois.

O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. A ocorrência foi registrada na delegacia da cidade. Não há suspeito pelo crime e a polícia investiga o caso, que foi registrado como morte suspeita.

