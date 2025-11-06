Falece Hidehito Otuki, aos 89 anos 

Faleceu na tarde desta quinta-feira (6.nov), no Hospital Unimed de Votuporanga/SP, Hidehito Otuki, aos 89 anos – conhecido sensei Hidehito.

Figura admirada e respeitada, o sensei Hidehito foi um dos grandes pioneiros da colônia japonesa no município e um dos principais nomes da história do judô votuporanguense.

Fundador da Associação de Judô Cerejeira de Votuporanga e idealizador do Campeonato de Judô Cerejeira (Nozumo Abê), tradicional em todo o Estado de São Paulo, dedicou sua vida à formação de gerações de atletas e ao fortalecimento do esporte na região.

Além de mestre no tatame, foi exemplo de humildade, disciplina e solidariedade, deixando um legado que vai muito além das artes marciais, alcançando também a vida comunitária e social de Votuporanga.

Sr. Hidehito era casado com Sônia Matiko Araki Otuki e deixou as filhas: Rididely, Mariane e Alyne; além de demais familiares e vasto círculo de amizade e admiradores.

Em sua vida pública, Hidehito Otuki também contribuiu como vereador, atuando na 7ª Legislatura (1973–1977) e 8ª Legislatura (1977–1983) da Câmara Municipal de Votuporanga.

Em decorrência do falecimento de Hidehito, o presidente da Câmara, vereador Daniel David (MDB), decretou luto oficial no município por três dias.

Até o fechamento desta nota de falecimento não havia informações sobre horário e local de sepultamento.