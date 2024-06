Santos deixa G-4 da Série B pela primeira vez e vê crise aumentar 

Mirassol derrota o Goiás e empurra o Peixe para a quinta colocação. Momento escancara a turbulência no clube da Vila Belmiro, derrotado em seus últimos três compromissos na Segundona.

Pela primeira vez desde o início da Série B do Campeonato Brasileiro deste ano, o Santos está fora da zona de classificação para a elite do futebol nacional. Na noite desta terça-feira, o Mirassol derrotou o Goiás, por 1 a 0, chegou aos 17 pontos e jogou o Peixe para a 5ª colocação na tabela.

Apontado como principal favorito ao título antes do início da competição, o Santos tem 15 pontos ganhos em nove rodadas disputadas. O líder da Série B é o América-MG (18 pontos) seguido por Goiás (17) e Mirassol (17). O Avaí fecha a zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro 2025 com dois pontos a mais do que a equipe da Vila Belmiro.

A situação escancara o momento negativo do Peixe. São três derrotas em sequência (América-MG, Botafogo-SP e Novorizontino) com atuações abaixo do esperado. Por conta do flerte com a crise, o presidente Marcelo Teixeira chegou a admitir que pode rescindir alguns dos contratos válidos para trazer novos jogadores na próxima janela.

Na última segunda, o executivo Alexandre Gallo convocou entrevista coletiva para tentar tranquilizar os torcedores. O dirigente confirmou que está em busca de novos jogadores, admitiu alguns erros, mas se manteve confiante de que, ao fim da temporada, o Peixe estará de novo entre os 20 clubes da elite do futebol brasileiro.

O próximo compromisso do Santos na Série B será na sexta-feira, a partir das 19h, quando visita o Operário em Ponta Grossa.

*Com informações do ge