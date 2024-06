HB realiza neurocirurgia de tumor com microscópio mais avançado do mundo

O hospital rio-pretense é o único de todo Noroeste Paulista que possui essa tecnologia.

Alcançando um novo patamar na medicina a nível mundial, o Hospital de Base (HB), de São José do Rio Preto/SP adquire o microscópio neurocirúrgico mais moderno do mundo, o Kinevo 900 da Zeiss, e realiza cirurgia com sucesso em paciente com tumor cerebral. O HB é o único hospital de todo Noroeste Paulista que possui essa tecnologia.

Moradora de Rio Preto, Adriana Tieme foi diagnosticada com um câncer de mama há 21 anos, na época tratado com sucesso. Em 2022, em exames de rotina, descobriu que o câncer havia sofrido uma mutação reaparecendo em seu cérebro. Passou por novo tratamento de quimioterapia, radioterapia e cirurgia. No Dia das Mães deste ano sofreu uma convulsão e precisou ser internada, ao fazer exames, foi detectado um tumor cerebral em uma nova região.

Apesar do difícil diagnóstico, Adriana conta que sua força para continuar o tratamento veio da família e dos médicos. “Graças a Deus minha família sempre esteve junto comigo em todos os momentos. Desde o primeiro tratamento me ajudando com os exercícios, no banho, em tudo. É um novo aprendizado. Os médicos do HB, enfermeiras, toda equipe multidisciplinar sempre me tratou muito bem nesse momento tão sensível que mexe tanto com nosso emocional”, disse.

O neurocirurgião do HB, Dr. Carlos Rocha, falou sobre o uso da tecnologia de última geração do microscópio Kinevo 900. “Ele traz muita segurança no intra-operatório ajudando a atingir a retirada do tumor de forma completa graças à alta tecnologia embarcada e sistema integrado com o neuronavegador. É uma demonstração clara do Hospital de Base consolidando sua posição como um dos melhores e mais bem equipados hospitais do Brasil”, ressalta.

O sistema de visualização robótica proporcionado pelo equipamento permite ao cirurgião uma imagem microcirúrgica ainda mais precisa das estruturas do cérebro. Além disso, gera imagens em 4k e 3D, dando noção de profundidade maior e com mais qualidade. O Kinevo 900 possui integração com neuronavegador, um sistema de GPS que orienta o neurocirurgião no posicionamento do instrumento cirúrgico de acordo com as imagens de ressonância magnética e tomografia. O investimento no novo sistema foi de R$ 3 milhões.

Como parte do moderno centro cirúrgico, o HB já dispunha de tecnologia de ponta semelhante a seu outro microscópio cirúrgico Leica M530 OHX Premium, que está entre os mais avançados mundialmente com recurso exclusivo de um sofisticado sensor de imagem e algoritmos capturam, otimizam e combinam espectros de luz tornando fluorescente as áreas cujo médico precisa enxergar com precisão.

Neurologia do HB

O Hospital de Base é o único hospital do interior paulista com equipe de neurologistas e neurocirurgiões e equipe multidisciplinar disponível 24h para atendimentos emergenciais. Também dispõe de uma UTI exclusiva para neurologia com 20 leitos e equipada para atender as mais diversas doenças, dentre elas: AVC, tumores de cérebro, Parkinson, Alzheimer, aneurismas, dentre outras.