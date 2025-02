Prefeitura elege Corte Real para o “Carnaval Votu Show 2025”

Folia acontecerá gratuitamente de 1 a 4 de março no Parque da Cultura.

Há menos de 20 dias para o Carnaval, a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria da Cultura e Turismo segue com os preparativos para a festa e, realizou na última terça-feira (11.fev), no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, o concurso que elegeu a Corte Real para o “Carnaval Votu Show 2025” que acontecerá gratuitamente de 1 a 4 de março no Parque da Cultura.

Na noite festiva foram escolhidos os representantes que ocuparão os títulos de Rei Momo, Rainha e Princesa desta edição da folia. A eleição contou com a participação de 11 concorrentes aos títulos da realeza da festa, sendo quatro homens para Rei Momo e sete mulheres para Rainha e Princesa.

Durante o ato, acompanhando o prefeito Jorge Seba, estiveram presentes também a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba; o vice-prefeito, Luiz Torrinha; a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva; a presidente do Conselho Municipal de Turismo, Danielle Pierini; o presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, Beto Ferraz; além dos vereadores Marcão Braz e Débora Câmara Romani, representando a Câmara Municipal.

Na disputa pelos títulos reais a avaliação dos jurados pontuou critérios como comunicação, elegância, samba no pé, simpatia e estética corporal e, após as apresentações e divulgação das notas, Ricardo Diaz foi eleito Rei Momo, Nadya Martins, conquistou a vaga de Rainha e Sarah Tinel será a Princesa desta edição.

Os vencedores receberam faixas nominais aos títulos conquistados diretamente das mãos dos candidatos eleitos em edições passadas, premiação em dinheiro, sendo R$ 3 mil para o Rei e Rainha cada e R$2.500,00 para a Princesa, além de assumirem comprometimento com a programação durante os quatro dias da festa.

“Carnaval Votu Show 2025”

A edição da folia carnavalesca esse ano será realizada, gratuitamente, de 1 a 4 de março com shows noturnos nesse período e duas matinês, no domingo e terça-feira. A programação completa será divulgada em breve no site, redes sociais e aplicativo “Conecta Votuporanga”.

A população poderá curtir shows com grandes nomes da música nacional e também artistas locais, além da presença do Rei Momo, Rainha e Princesa. Diretamente do cenário nacional para o palco do Parque da Cultura, haverá apresentação de grandes clássicos e sucessos do grupo “Art Popular” e também da banda “Batom na Cueca”, como ‘Pimpolho’ e ‘Fazendo Farra’ respectivamente, entre outros hits de sucesso de agitará os foliões.