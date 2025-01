Guilherme diz estar ansioso por retorno de Neymar ao Santos: “Doido para que aconteça”

Camisa 11 brinca sobre possibilidade de astro chegar para assumir a camisa 10.

O atacante Guilherme está muito ansioso pelo retorno de Neymar ao Santos. O jogador, que usa a camisa 11, até brincou sobre a possibilidade de o astro chegar para usar a 10, após o empate do Peixe com a Ponte Preta, neste domingo, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

“Tem meus amigos mandando mensagem, todo mundo querendo saber. Eu não sei de nada, só vejo pela imprensa. Estou doido para que aconteça. Estou esperando, tomara que tenha um desfecho positivo”, disse Guilherme, à TNT Sports, brincando com Elano, comentarista e ex-jogador do Peixe, sobre seguir com a camisa 11.

Guilherme voltou a marcar nesta segunda rodada de Campeonato Paulista. Ao todo, são três gols em dois jogos disputados em 2025. O Peixe volta a campo nesta quarta-feira, às 21h35, para enfrentar o Palmeiras, pela terceira rodada, na Vila Belmiro.

Já Neymar precisa acertar sua rescisão com o Al-Hilal para poder fazer valer o acordo que tem com o Santos para atuar no Brasil ao menos por seis meses. Essa semana pode ser decisiva.

