Cultura e Turismo: Prefeitura oferece curso gratuito de Recepcionista em Meios de Hospedagem

Parceria é com o Senac e as inscrições devem ser feitas presencialmente no Parque da Cultura entre os dias 28 e 31 de janeiro.

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), está com 25 vagas abertas para o curso gratuito de “Recepcionista em Meios de Hospedagem”. As inscrições devem ser feitas de 28 a 31 de janeiro, das 8h às 16h, presencialmente no Parque da Cultura, localizado na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3. 112, Jardim Alvorada.

O curso é direcionado a pessoas com idade a partir de 16 anos e que tenham concluído ou estejam cursando o primeiro ano do Ensino Médio. As aulas estão previstas para serem realizadas de 22 de julho a 25 de setembro, de segunda a quinta-feira, no Parque da Cultura e para a matrícula é necessário apresentar RG e CPF.

O curso oferece uma formação completa para quem deseja atuar como recepcionista em hotéis, pousadas, resorts e outros meios de hospedagem, com conteúdo atualizado sobre atendimento ao cliente, conceitos, históricos, tipos, tendências e normas de meios de hospedagem.

Durante a realização, será ensinado como elaborar, organizar e operacionalizar procedimentos da recepção do hotel; acolher hóspedes e demais clientes, postura e apresentação conforme as normas de etiqueta profissional; prestar informações atualizadas sobre serviços e produtos do meio de hospedagem e da localidade; receber e transmitir recados aos clientes através do sigilo das informações e preservando a privacidade do hóspede; efetuar e controlar reservas de acordo com requisitos do cliente e do meio de hospedagem; cumprir as etapas de check-in e check-out, conforme procedimentos de hospitalidade; expressões básicas em inglês e espanhol para atendimento de clientes internacionais, entre outros assuntos.

O telefone da Secretaria da Cultura e Turismo para mais informações é o (17) 3405-9670.

