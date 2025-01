Lula cogita não sair candidato a reeleição em 2026 

Segundo informações da CNN Brasil, a hipótese levantada pelo líder petista causou o espanto dos ministros presentes, e de acordo com relatos, ele teria afirmado que a decisão dependerá da “vontade de Deus”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repetiu que não sabe se será candidato à reeleição em 2026 na reunião ministerial que ocorreu na segunda-feira (20.jan), e disse que sua decisão dependerá da “vontade de Deus” e se terá saúde para concorrer ao cargo. De acordo com pessoas presentes na reunião, o petista disse que, independentemente da pessoa que concorrer no próximo pleito, a gestão precisa terminar forte.

A fala de Lula aconteceu no primeiro encontro com os 38 ministros que aconteceu na segunda-feira na Granja do Torto, uma das residências oficiais da presidência da República. A agenda durou cerca de 7h e teve como objetivo alinhar a gestão, especialmente o pilar da comunicação, para os próximos dois anos de governo.

Durante sua fala na reunião, segundo interlocutores, Lula disse que não sabe se concorrerá à reeleição de 2026. Um dos pontos que citou é o de que precisa ter saúde para tomar tal decisão. Ainda, condicionou a decisão a Deus: “Lula disse que Deus definirá se será candidato ou não”, contou uma pessoa à reportagem.

O presidente voltou a elencar episódios que poderia ter morrido recentemente. Por exemplo, falou sobre quando o avião presidencial sofreu problemas técnicos em outubro do ano passado, quando retornava ao Brasil de uma viagem do México. Ainda, contou sobre quando sofreu um acidente doméstico no Palácio da Alvorada, também em outubro. O caso fez com que Lula fosse submetido a dois procedimentos em dezembro para tratar uma hemorragia intracraniana.

Na fala de abertura da reunião, que foi transmitida à imprensa, o chefe do Executivo disse que “2026 já começou” e que seus adversários políticos “já estão em campanha”. Segundo ele, na próxima campanha eleitoral, “queremos eleger um governo em 2026 para continuar o processo democrático no Brasil”: “não queremos entregar o País de volta ao neofascismo, neonazismo e autoritarismo”.

Ainda, Lula disse que está “totalmente recuperado” depois da queda no banheiro no ano passado. Pela primeira vez desde que fez a cirurgia na cabeça, no fim do ano passado, Lula participou de um evento sem o chapéu panamá que vinha utilizando. Hoje, porém, o presidente voltou a despachar com o acessório.

Na esteira de seu futuro político, o chefe do Executivo falou aos ministros que quer manter proximidade e relação com os partidos que são da base do governo. Ele ressaltou ser importante ter tal diálogo e cobrou os ministros se relacionarem com suas respectivas bancadas para aprovar os projetos importantes do governo.

*Com informações do Estadão

