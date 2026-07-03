Governo de SP lança Rotas da Cerveja e fortalece cadeia produtiva no Noroeste Paulista

Iniciativa reúne 107 cervejarias no Estado, impulsiona o turismo de experiência e reforça a liderança paulista na produção e exportação de cervejas.

O Governo de São Paulo lançou, nesta quarta-feira (1º.jul), as Rotas da Cerveja de São Paulo, iniciativa que fortalece a cadeia produtiva cervejeira, amplia a promoção dos produtores paulistas e impulsiona o turismo de experiência no estado. As cidades Catanduva, Floreal, Novo Horizonte, São José do Rio Preto e Votuporanga do Noroeste Paulista fazem parte do projeto, com sete cervejarias ao todo.

Desenvolvido em parceria entre as Secretarias de Agricultura e Abastecimento, Turismo e Viagens, Desenvolvimento Econômico, Casa Civil e a InvestSP, o projeto passa a integrar o programa Rotas de São Paulo, ao lado das rotas do Vinho, Café, Queijo e Cachaça, que promovem itinerários de experiências gastronômicas e valorizam a produção e o desenvolvimento de suas cadeias produtivas.

A nova rota reúne 107 cervejarias distribuídas em sete roteiros temáticos, 20 destinos cervejeiros e 55 municípios paulistas. O percurso conecta produção, gastronomia, cultura e identidade regional, aproximando consumidores dos empreendimentos e estimulando a circulação de visitantes por diferentes regiões do estado.

“O turismo de experiência é um forte aliado para as economias locais e regionais. As Rotas da Cerveja reconhecem mais uma cadeia produtiva do nosso estado e vêm para integrar um grande projeto iniciado em 2024, com as Rotas do Vinho. Desde então, há uma sinergia entre as secretarias, junto com os produtores, para conectar os turistas aos empreendimentos e seus produtos e, assim, evidenciar o que temos de melhor no nosso território”, afirma a secretária de Turismo e Viagens, Ana Biselli.

As Rotas da Cerveja de São Paulo são compostas pelos roteiros Noroeste Paulista, Mogiana Paulista, Campinas e Região Metropolitana, Circuito das Águas e Frutas, Serra do Itaqueri, Cuesta e Centro Paulista, Sorocaba e Região e Capital e Região Metropolitana, além dos Destinos Cervejeiros e de Negócios.

A proposta fortalece toda a cadeia produtiva do setor, desde os fornecedores de insumos e equipamentos até a rede de comércio e serviços das regiões impactadas, com mais hospedagens, bares, restaurantes e demais atividades econômicas ligadas ao segmento.

“São Paulo tem enorme potencial na produção cervejeira. As Rotas da Cerveja fortalecem essa cadeia produtiva, aproximam produtores, estimulam investimentos e ampliam oportunidades de negócios. O resultado é mais emprego, renda e desenvolvimento regional para os municípios paulistas”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima.

Como complemento à iniciativa, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico reconheceu, por meio do programa SP Produz, sete Cadeias Produtivas Locais (CPLs) ligadas ao setor cervejeiro. As cadeias contemplam a produção de cerveja, o cultivo de lúpulo e a fabricação de equipamentos para o setor em diferentes regiões do estado. Duas dessas CPLs já receberam R$ 1,5 milhão em investimentos por meio dos editais de fomento do programa.

Rotas da Cerveja

1. Serra do Itaqueri, Cuesta e Centro Paulista: Araraquara, Botucatu, Conchal, Dourado, Piracicaba, Rio Claro, São Pedro (10 cervejarias)

2. Mogiana Paulista: Jaboticabal, Monte Alto, Ribeirão Preto, Tambaú (8 cervejarias)

3. Noroeste Paulista: Catanduva, Floreal, Novo Horizonte, São José do Rio Preto, Votuporanga (7 cervejarias)

4. Sorocaba e Região: Sorocaba, Votorantim (6 cervejarias)

5. Campinas e Região Metropolitana: Americana, Campinas, Hortolândia, Paulínia (17 cervejarias)

6. Capital e Região Metropolitana: Guarulhos, Itapevi, Mauá, Santo André, São Paulo, Vargem Grande Paulista (16 cervejarias)

7. Circuito das Águas e Frutas: Holambra, Indaiatuba, Jaguariúna, Jundiaí, Serra Negra, Socorro, Valinhos, Vinhedo (14 cervejarias)

Destinos Cervejeiros: Atibaia, Bariri, Bragança Paulista, Campo Limpo Paulista, Itapetininga, Marília, Mogi-Guaçu, Pedranópolis, Pinhalzinho, Santo Antônio do Jardim, Santo Antônio do Pinhal, Santos, São José do Rio Pardo, São José dos Campos, São Roque, São Sebastião, Sete Barras, Araraquara, Pariquera-Açu (21 cervejarias, 2 lúpulo = 23)

Negócios Cervejeiros: Arujá, Campinas, Ribeirão Preto, São Paulo, Vinhedo (6 cervejarias)

Apoio para expansão

A InvestSP também apoia empresas paulistas interessadas em expandir seus negócios e acessar novos mercados internacionais. São Paulo lidera as exportações brasileiras de cerveja, respondendo por 77,7% do valor exportado pelo país. Em 2025, as vendas externas alcançaram US$ 169,7 milhões, alta de 8,42% em relação ao ano anterior, com destaque para Paraguai, Bolívia, Uruguai, Chile e Argentina.

O roteiro contempla diferentes regiões do Estado, reunindo microcervejarias, cervejarias, brewpubs, bares especializados e empreendimentos que oferecem visitas guiadas, degustações, harmonizações gastronômicas e experiências ligadas à cultura cervejeira. A proposta também evidencia a diversidade da produção paulista e o potencial das regiões para receber visitantes interessados em conhecer de perto os processos produtivos e a identidade de cada território.

“A cerveja autoral paulista começa no campo e movimenta uma cadeia de alto valor agregado. Com essa quinta rota, o Estado atua no que realmente importa: estruturar o setor, integrar os territórios e abrir mercado para a agroindústria. É uma iniciativa prática para tirar o produtor do isolamento e transformar a identidade agrícola local em desenvolvimento econômico real, sem burocracia”, afirma o secretário de Agricultura e Abastecimento, Geraldo Melo Filho.

São Paulo concentra o maior número de cervejarias registradas do Brasil, com 427 estabelecimentos, o equivalente a cerca de 22% do total nacional. O estado também se destaca pela infraestrutura, capacidade de distribuição e pela criação de polos regionais que integram produção, gastronomia e turismo. Ao reunir esses empreendimentos em roteiros estruturados, as Rotas da Cerveja ampliam a visibilidade da produção paulista e fortalecem a conexão entre agricultura, turismo e desenvolvimento regional.

Cenário do mercado cervejeiro

O Brasil está entre os três maiores produtores de cerveja do mundo, com 15,3 bilhões de litros por ano, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Em 2025, o país alcançou 1.954 cervejarias registradas, o maior número da série histórica, segundo o Anuário da Cerveja do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).