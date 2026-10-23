Suspeito de feminicídio em Rio Preto se entrega; homem havia sido condenado por matar ex-namorada 

Investigado pela morte de uma mulher de 51 anos se apresentou à polícia nesta quinta-feira (22). O crime ocorreu na tarde de quarta-feira (21), no bairro Parque da Cidadania, em São José do Rio Preto.

O homem suspeito de matar a companheira a facadas em São José do Rio Preto/SP se entregou à polícia na tarde desta quinta-feira (22.out), em Mirassol/SP.

Identificado como Hiago Moreira Schnornberger, ele se apresentou espontaneamente em uma unidade policial e foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), responsável pela investigação do caso.

Segundo a Polícia Civil, o investigado é apontado como autor da morte de Elisângela Aparecida Matheus, de 51 anos. O crime aconteceu por volta das 16h de quarta-feira (21), em uma residência no bairro Parque da Cidadania, na zona norte de Rio Preto.

De acordo com as informações apuradas, a vítima foi atacada após uma discussão entre o casal. A filha mais nova de Elisângela, uma adolescente de 15 anos, estava na casa no momento do crime.

Após o ataque, o suspeito fugiu a pé. A adolescente acionou familiares e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Equipes de resgate tentaram reanimar a vítima por cerca de 30 minutos, mas ela morreu no local.

Familiares relataram à polícia que o relacionamento durava aproximadamente seis meses e era marcado por constantes crises de ciúmes e conflitos.

Homem havia sido condenado por matar ex-namorada

Conforme a investigação, Hiago Moreira Schnornberger já havia sido condenado pelo assassinato da ex-namorada, Fernanda Aparecida da Silva, crime ocorrido em 2016, na cidade de Pitangueiras/SP.

Segundo informações apuradas pela polícia, ele havia deixado o sistema prisional há cerca de nove meses.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil como feminicídio.